Un turismo de calidad y experiencias "para ser inolvidables": así espera Toledo liderar como destino de interior en 2026

Para este 2026 y según el programa que han presentado en Fitur, Toledo quiere convertirse en todo un referente del turismo de interior gracias a las experiencias, calidad gastronómica y únicos ambientes que regala, tanto la ciudad como la provincia. En ese sentido, prepararon una gran campaña para seguir atrayendo a sus visitantes más fieles y darse a conocer a los que todavía no se han interesado por el lugar. Carlos Velázquez, alcalde de la ciudad, dejó claro en la jornada dedicada a Castilla-La Mancha que: "La nueva campaña "no solo define las acciones promocionales del año, sino la voluntad de lo que queremos ser como destino".

Así fue el paso de Toledo por Fitur 2026

Durante la jornada de Fitur dedicada a Castilla-La Mancha, Toledo presentó su gran campaña para reforzar su posición como un referente del turismo de interior. Dando continuidad al lema 'Toledo, tu Patrimonio Mundial', incorpora dos hitos clave: el 40 aniversario de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad y el nuevo eslogan 'Muchas noches para ser inolvidables'. El objetivo es dejar claro que la ciudad ofrece un turismo de calidad, no solo de masas, como muchos imaginan.

Nuevas experiencias y eventos "para ser inolvidables": así espera Toledo liderar el turismo de interior en 2026 / Guía Repsol

No es ningún secreto que el turismo en Toledo no para de crecer en los últimos años, con un incremento de más del 10 por ciento en las pernoctaciones en los dos últimos años, como explicó el alcalde en Fitur. Uno de los aspectos a los que apunta el ayuntamiento en esta estrategia es el turismo de congresos. El objetivo es seguir creciendo en este sector porque "genera alto impacto económico, inversión, consumo y actividad para la hostelería y el comercio local".

Uno de los puntos más interesantes en la presentación de Toledo en Fitur 2026 es la canción que le ha acompañado del artista Pole. El joven es uno de los cantantes toledanos más reconocidos del momento y con este tema, 'Quédate conmigo', han puesto ritmo a la promoción de la ciudad en la feria. Esta canción acompaña a imágenes de la gran oferta turística de la localidad, mostrando sus diferentes atractivos.

Todos los planes de Toledo para seguir siendo un referente del turismo

En este 2026, llegan muchas novedades para la ciudad de Toledo, que se han presentado en Fitur y que van a servir en la estrategia por liderar el turismo de interior. La gastronomía será otro de los puntos que el ayuntamiento y la diputación quieren cuidar especialmente, por eso Velázquez explica que el consistorio: "trabaja con distintas administraciones para organizar eventos de carácter nacional que ensalcen los productos y productores locales, así como el papel de los miles de profesionales que viven de la hostelería y la gastronomía en la ciudad y la provincia". La llegada de 'Sabor Toledo', la nueva feria gastronómica provincial o el crecimiento del oleoturismo, apareciendo en nuevos eventos como el World Olive Oil Exhibition, son algunas de los bazas para darle valor y presencia en todo el mundo.

Además, otro punto importante que marcará el turismo de Toledo este año serán las grandes efemérides que le acompañan. El 800 aniversario de la Catedral Primada, que contará con un programa muy completo, es la gran apuesta para afianzar a los visitantes espirituales.

También de la presentación de Toledo en Fitur 2026 es el programa '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias', que ya fue todo un éxito en 2025, con más de 300.000 usuarios interesándose por él en su página web. Este plan ofrece actividades culturales y de ocio por algunos de los puntos históricos de la región más importantes. La región es conocida por sus espectaculares castillos y en este 2026 llegará nuevas opciones