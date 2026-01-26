Hasta 95.000 paneles solares: comienza a operar el parque fotovoltaico Dehesa Nueva del Rey en Seseña

El parque fotovoltaico Dehesa Nueva del Rey ha comenzado a operar en Seseña (Toledo) con 59 MW de potencia y más de 95.000 paneles solares, una infraestructura clave que refuerza la transición energética en Castilla-La Mancha y evita miles de toneladas de CO₂ al año.

Gracias a la capacidad del parque, se evitará la emisión de decenas de miles de toneladas de dióxido de carbono, contribuyendo de forma directa a la lucha contra el cambio climático y a la reducción de la dependencia de combustibles fósiles.

Una inversión de más de 40 millones de euros por el avance en la transición energética

La puesta en marcha de esta instalación supone un nuevo avance en la transición energética y en la apuesta por un modelo más sostenible y descarbonizado.

Inauguración parque fotovoltaico Dehesa Nueva del Rey / Web 'TotalEnergies'

La empresa TotalEnergies ha sido la encargada de montar y arrancar esta instalación en una superficie de 85,2 hectáreas, con una inversión total de más de 40 millones de euros, según a trasladado la empresa en una nota de prensa.

Además, la construcción de la planta, que ha implicado a 21 empresas, 14 de ellas de Castilla-La Mancha, ha generado más de 100 empleos directos e indirectos durante las fases de desarrollo y construcción.

Este parque cubre el consumo estimado anual de 33.000 hogares

Una vez en funcionamiento, la empresa ha detallado que el parque puede generar electricidad suficiente para cubrir el consumo estimado anual de más de 33.000 hogares, y evita la emisión a la atmósfera de más de 32.000 toneladas de CO₂ anuales.

El director general de la compañía, Jordi Torres, ha afirmado que España es uno de los mercados prioritarios de TotalEnergies Renewables, donde llevan a cabo 3 GW de proyectos solares que están ya "en diferentes fases de desarrollo, construcción y operación".

Imagen de archivo. Paneles solares / Web 'TotalEnergies'

La compañía firmó un contrato de dos años con la Junta

TotalEnergies comercializa en Castilla-La Mancha electricidad, gas y servicios, y resultó adjudicataria del acuerdo marco de suministro eléctrico de la Junta con un contrato de cerca de 24 millones de euros y que entró en vigor en febrero de 2025 con una duración de dos años.

Con el arranque del parque fotovoltaico Dehesa Nueva del Rey, Seseña se suma de manera activa al reto energético del siglo XXI. La instalación no solo representa una infraestructura clave para la producción de energía limpia, sino también un símbolo del cambio hacia un futuro más sostenible, innovador y respetuoso con el medio ambiente.