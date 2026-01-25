Así es la casa más cara Toledo: 1.650 metros cuadrados, jardín, piscina... y en la zona norte de la capital

Vivir en una mansión de película. El sueño de muchos y al alcance de muy pocos... El mercado inmobiliario deja infinidad de variables y casas a analizar y, mientras Castilla- La Mancha se coloca como la autonomía más barata para adquirir vivienda con Villacañas (Toledo) como el quinto municipio nacional donde comprar una casa es más barato, también encontramos el lado opuesto: la vivienda más cara para comprar.

Para ello no tenemos que desplazarnos lejos de la capital toledana. Según la plataforma Idealista, esta residencia de 1.650 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 50.000 se encuentra en la zona de Buenavista-Valparaíso-La Legua. Un cigarral en la zona norte de Toledo el cual su precio de compra asciende a 6.850.000 euros, siendo así la propiedad más cara de la provincia.

Ubicada en la zona norte de la capital de Toledo, este cigarral de 1.650 metros cuadrados se vende por 6,8 millones de euros / Idealista

Esta casa de dos plantas, pese a no presentar imágenes por parte de la plataforma, se compone de nueve habitaciones, 12 baños y además cuenta con terraza, balcón y plaza de garaje. Mientras que en su exterior cuenta con un amplio jardín y una piscina; una cuestión más que atractiva para esta ubicación y de cara al verano, que en 2025 tuvo su mes de junio más caluroso. Respecto a su ubicación exacta, el anuncio de la plataforma no especifica; sin embargo, si habla de "zona norte", con vistas a Toledo y "parte de los Montes de Toledo".

La casa más cara de Castilla - La Mancha se encuentra en Ciudad Real

Sin embargo, esta no es la casa 'más cara' de Castilla - La Mancha. En comparación con las viviendas del precio más alto del resto de provincias, Ciudad Real se coloca líder con un chalet de 2.000 metros cuadrados por un valor de 16 millones de euros. Esta consta de 12 habitaciones, 10 baños, terraza y balcón. Mientras que en el exterior, sobre una parcela de 13.000.0000 metros cuadrados, cuenta con un amplio jardín y piscina. Esta finca, ubicada en Argamasilla de Alba, cuenta con "muchísima agua, caminos interiores y perimetrales en perfecto estado", aparte de la "vivienda principal de lujo".

Mientras que Albacete vende un chalet por 6.500.000 euros; en Cuenca se encuentra un chalet en el Casco Histórico por 2.500.000 euros y Guadalajara, en último lugar, la vivienda más cara es un chalet con piscina valorado en 1.600.000 euros. Unos precios que se quedan lejos de los que son las casas más caras de España, según Idealista. En el top10 que recoge la plataforma, siete de ellas se encuentran en Andalucía—cuatro de estas en Marbella— mientras que las tres restantes están en las Islas Baleares.