Estos son los horarios para tirar la basura en Toledo: te podrán multar si no los cumples

El Ayuntamiento de Toledo tiene puesto el foco, a través de diferentes normas, en el mantenimiento limpio de la ciudad, evitando así molestias a los propios vecinos. Por eso, es importante respetar los horarios establecidos para sacar la basura en la vía pública.

Depositar los residuos fuera de las franjas permitidas no solo afecta a la imagen urbana, sino que también supone una infracción de la ordenanza municipal. Por ello, desde el Consistorio, recuerdan a la ciudadanía la importancia de respetar las normas de recogida de residuos, ya que su incumplimiento puede conllevar sanciones económicas graves.

Archivo - Dos trabajadores del servicio de recogida de basuras / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Un servicio a la altura de una Ciudad Patrimonio de la Humanidad

El Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos del Ayuntamiento de Toledo tiene como objetivo garantizar las condiciones de salubridad, el óptimo mantenimiento de la vía pública y el correcto tratamiento de las basuras generadas en el entorno urbano con el fin de ofrecer una imagen acorde con el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, otorgado por la Unesco en 1986.

Para lograr estos objetivos, el servicio se planifica atendiendo las peculiaridades, morfología, orografía y necesidades de cada barrio, adaptando los trabajos y los recursos a los factores y a las características predominantes en cada zona (uso industrial, residencial, turística o comercial, densidad de población, etc.).

Campañas de sensibilización y concienciación dirigidas a la población

Por otra parte, para conseguir un desarrollo sostenible, se incorporan también en todo el proceso medidas que permitan reducir la presión hacia los recursos naturales, lo que requiere igualmente de un compromiso de las administraciones públicas y de la ciudadanía.

En este sentido, desde el Consistorio se han desarrollado campañas de sensibilización y concienciación dirigidas a toda la población. Además, dentro del programa 'Toledo Educa', se imparten talleres, cursos y charlas para promover entre los escolares de la ciudad comportamientos responsables y respetuosos con el Medio Ambiente.

Contenedores de basura / Alba Vigaray

Fruto de estas políticas, la ciudad ha sido galardonada con la Escoba de Plata 2010. Escoba de Oro 2012 y con la Escoba de Platino 2018 en la Feria de Urbanismo y Medio Ambiente, reconociendo a Toledo entre las ciudades más limpias de España.

Cuándo se puede tirar la basura en Toledo

Mantener una ciudad limpia es cuestión de todos. Por eso mismo se incita a los ciudadanos a seguir las indicaciones del personal de limpieza y utilizar las papeleras situadas en las aceras. Además, se pide a los vecinos que retiren los excrementos de las mascotas de la vía pública y se respete el mobiliario urbano.

El horario para sacar la basura en Toledo es de 20:00 a 23:00 horas. El incumplimiento de cualquiera de las normas establecidas en la Ordenanza de Limpieza puede acarrear sanciones de hasta 3.000 euros.

Puntos limpios en Toledo: ubicación, horarios y servicios

Existen también otros lugares que contribuyen a mantener una ciudad limpia y aseada, como son los Puntos Limpios. Este es un servicio completamente gratuito donde se pueden depositar residuos más allá de los habituales, como viejos muebles, electrodomésticos, teléfonos móviles, bombillas o ropa.

Punto limpio paseo de San Eugenio, Toledo / Ayuntamiento de Toledo

Actualmente, existen dos Puntos Limpios en la ciudad de Toledo, uno situado en el paseo de San Eugenio (Zona Norte) y otro en la calle Jarama (Polígono Industrial). El horario es el mismo en ambos casos, de 12:30 a 19:30 horas durante todos los días de la semana.