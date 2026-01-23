Un vino nominado a los Oscar 2026: la botella de Toledo que aparece en una de las películas favoritas

Ya se conocen las nominaciones a los Oscar 2026. La gala del 16 de marzo premiara a las mejores películas del último año y las apuestas ya han comenzado. 'Sinners', 'Una batalla tras otra' o ‘Marty Supreme’ son algunas de las candidaturas favoritas, y en una de ellas se puede ver con claridad una botella de un vino tinto de Toledo.

El vino de Toledo que conquista entre los nominados a los Oscar 2026

Una semana antes de que ‘Una batalla tras otra’ se estrenara en España, los socios de la bodega Más Que Vinos, en Toledo, recibieron una llamada de sus importadores de Estados Unidos. Por sorpresa, se encontraron que una de sus líneas de vinos más populares, la de 'Los conejos malditos' compartía escena con Leonardo DiCaprio en la última película que protagonizó y que ahora peleará por llevarse el premio a Mejor Película en los Oscar 2026.

Aunque parezca de película, los tres socios de Más Que Vinos no tenían ni idea de que una de sus botellas iba a aparecer en la película nominada 13 premios Oscar. Lo cierto es que la mayor parte de su producción se comercializa en el exterior, con grandes resultados de ventas en Estados Unidos.

Margarita Madrigal, una de las tres enólogas socias de la bodega de Toledo, compartió con La CRónica de Toledo cómo están viviendo este momento. "Suponemos que alguien del staff de la película escogió la botella porque le pareció apetecible", explicó, muy contenta de que haya sido así. Ahora, ya con el largometraje en los cines españoles, esta aparición ha significado un mayor interés por el negocio y los productos de su catálogo.

Escena de la película de Leonardo DiCaprio donde sale la botella de "Los conejos malditos" / EPE

Ha crecido el número de personas que reserva para visitar la bodega y conocer de primera mano cómo trabajan. El enoturismo es una de sus ramas más importantes en España. Por otro lado, en América, sí que han subido las ventas tras el estreno. Desde la bodega, desean que se prueben vinos manchegos, preguntar marcas y conocer los productos de calidad de la región.

Es un vino perfecto para maridar durante una barbacoa. También combina de maravilla con pastas, aperitivos o quesos jóvenes. Es un tempranillo joven, con retrogusto medio largo y agradable.

Una de las peculiaridades de esta gama es que está hecha con uvas cultivas de Toledo en altura, casi a 800 metros de altitud, así que la vendimia es más tarde que en otros puntos de España. Además, es una zona caliza, lo que es especialmente bueno para el tempranillo.

La curiosa historia del vino de Toledo entre los nominados a los Oscar 2026

Esta botella que conquistó a Leonardo DiCaprio y que se ha colado entre los nominados a los Oscar 2026 surge de un problema que lleva preocupando a las personas que trabajan en el campo más de 10 años. En junio de 2025, la plaga de conejos ya alcanzó las 800.000 hectáreas de cultivo en España y lo sufren especialmente en Toledo. Los cambios que ha sufrido la geografía española en los últimos treinta años han trasladado la población del matorral a los sembrados.

Los agricultores llevan años pidiendo medidas urgentes, hasta el punto de que este verano ASAJA se concentró para exigir soluciones ante la plaga de conejos en Toledo. Explicaron que estos animales están ocasionando graves daños en la agricultura regional.

Como consecuencia de la plaga de conejos del campo en Toledo, nace esta gama de vinos. 'Los conejos malditos' están elaborados con uvas que provienen de los viñedos que más sufren los ataques de estos animales, que aprecian la buena calidad de las uvas. Son tan rápidos, que dejan rendimientos bajísimos, de ahí nace el nombre de este tempranillo, aprovechando la situación.

La botella de 'Los conejos malditos' y su original etiqueta / Más que Vinos

La bodega Más Que Vinos cuenta con grandes importadores en Estados Unidos, por eso han conseguido que gran parte de su producción se comercialice allí y que ahora está nominada a 13 premios Oscar. Un amigo cercano a ellos, Dustin Harbin, trabaja en The New York Times y le pidieron que diseñara una etiqueta que quedará para siempre en el recuerdo.

Los socios están encantados con el resultado y creen que refleja a la perfección la esencia de este tempranillo. Han recibido muchos cumplidos por su diseño tan original y con personalidad. Es la misma que podemos ver, con diferentes tonalidades, en las botellas de blanco, rosado o Pet Nat de esta gama, una de las más especiales.

Gonzalo Rodríguez, Margarita Madrigal y Alexandra Schmedes, tras una amplia experiencia en el extranjero, se conocen en La Rioja en 1988 y deciden emprender juntos en 1999. De ahí nace la bodega Más que vinos en la provincia de Toledo.

La idea era elaborar vinos innovadores con las variedades de la zona. Su filosofía se basa en principios modernos que incorporan técnicas tradicionales como el uso de tinajas de arcilla. En la bodega Más que vinos, exportan entre el 85 y 90 % de su producción. El principal mercado es Estados Unidos, donde llega entre el 35 y 40 %. Allí son muy abiertos a probar toda clase de vinos y descubrir nuevos.