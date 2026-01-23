¿Dónde se ubicará la Agencia Estatal de Salud Pública si se elige Toledo? Este es el lugar

La candidatura del Gobierno de Castilla-La Mancha para acoger la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap) tiene ya escogido un lugar concreto. El Gobierno plantea ubicar dicho centro en el Hospital General Universitario de Toledo, un complejo que tiene "grandes dimensiones y grandes espacios".

Así lo confirmó el pasado miércoles la portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, Esther Padilla, a diferentes medios de comunicación. Además, aprovechó la ocasión para recordar que la candidatura de la Comunidad Autónoma compite con un grupo de nueve candidaturas más de toda España para albergar este centro.

Una candidatura muy fuerte en ojos de su portavoz

Tanto la cercanía de la capital regional con Madrid, lo que "le hace ser muy accesible a todos los profesionales desde cualquier punto de España", como la fortaleza del sistema público de sanidad de Castilla-La Mancha hacen de esta opción, a ojos de Padilla, "una candidatura muy fuerte" entre las presentadas.

Hospital Universitario de Toledo / Portal Sanidad del Gobierno de Castila-La Mancha

La propia región, según su portavoz, confía en que el Gobierno de España apoye la candidatura regional y "este proyecto tan serio y riguroso que se ha planteado desde el Gobierno regional y desde el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha". Además, de poder hacerlo efectivo, este plan resultaría también algo muy positivo para la región.

Se cumplen con los requisitos establecidos por el BOE

La ley para crear la Agencia Estatal de Salud Pública fue aprobada el pasado julio por el Congreso de los Diputados. Meses después, en diciembre del mismo año, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó los criterios para la elección de su sede.

Entre los requisitos que se establecieron, figura contar con una instalación de 4.000 metros cuadrados que esté disponible para su ocupación inmediata. Además, se valora de manera positiva la cercanía a aeropuertos con conexión a destinos prioritarios y un mercado inmobiliario competitivo en compra o alquiler.

Tras la presentación de todas las propuestas, una comisión consultiva valorará el cumplimiento de estos criterios en cada una de las candidaturas. El objetivo es que la sede quede fijada lo antes posible para que la Agencia comience a funcionar "a la mayor brevedad".

Competencia con otras nueve ciudades de todo el país

Además de Toledo, otras nueve ciudades de España presentaron a tiempo la documentación requerida para acoger la Aesap. Barcelona, Murcia, Granada, Lugo, León, Salamanca, Oviedo y Zaragoza son las contrincantes a las que deberá superar la capital de Castilla-La Mancha en su objetivo de hacerse con este organismo.

Las dos grandes candidaturas a las que se deberá enfrentar Toledo son la de Barcelona y la de Granada. El emplazamiento de la primera sería la residencia Ramon Llull, en el recinto de la Escola Industrial. Claro está que, a su favor cuenta con una muy buena comunicación a escasos minutos de la estación de trenes Barcelona-Sants y con un buen enlace también al aeropuerto de Barcelona.

Por otra parte, Andalucía ha movido ficha con Granada y una fórmula singular de doble sede. Su propuesta plantea un arranque en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Posteriormente, la candidatura andaluza se movería al antiguo Hospital Clínico San Cecilio, que cuenta con más de 6.000 metros cuadrados para acoger a los 300 profesionales previstos en el despliegue completo.