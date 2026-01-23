Toledo quiere reforzar su turismo espiritual con el VIII Centenario de la Catedral: los actos programados

No es ningún secreto que la Catedral de Toledo es una de las más espectaculares de España. Ahora, coincidiendo con su 800 aniversario, la ciudad espera convertirse en un destino espiritual de referencia y potenciar este tipo de turismo. Así lo han presentado en Fitur 2026, actualizando todos los actos programados para esta fecha tan especial.

El gran aniversario de la Catedral de Toledo para convertirse en destino espiritual

Ha sido en Fitur 2026 donde la Catedral de Toledo ha presentado las claves del VIII Centenario, con el objetivo de tener una transcendencia internacional. Este gran aniversario tendrá una amplia programación cultural para todos los públicos en la que se pondrá en valor el patrimonio de la ciudad.

Grandes exposiciones, conciertos, ciclos musicales o encuentros culturales y científicos son algunos de los eventos que se van a celebrar a lo largo de los próximos dos años. Además, el templo más importante de Toledo tendrá actuaciones de conservación para mostrar su mejor cara al tiempo que se convierte en un referente del turismo espiritual. Según expusieron los responsables de la programación del aniversario, la ciudad busca reforzar su imagen cultural y así crecer como destino nacional e internacional.

Catedral de Toledo / Ayuntamiento de Toledo

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, explicó en la presentación de Fitur 2026 que la fe es el origen de estas grandes construcciones, fruto de un trabajo prolongado en el tiempo que une lo divino y lo humano a través de la arquitectura. También quiso resaltar el valor de la Primada, recordando como las catedrales a lo largo de la historia eran las que articulaban la vida de la sociedad.

Los actos programados en el VIII Centenario de la Catedral de Toledo

A lo largo de este año, la programación de los actos en el VIII Centenario de la Catedral de Toledo sorprenderá a los vecinos y visitantes. Especialmente, tendrá un papel muy importante la música, prueba de ello el torneo de campanas de este sábado. El responsable de la programación musical y director del Festival El Greco de la Real Fundación de Toledo, Juan José Montero, pudo confirmar que habrá cuatro batallas de órganos, la recreación de música vinculada al cardenal Cisneros y un simposio de musicología dedicado al archivo musical del templo.

Mayo será uno de los meses más importantes en la celebración del aniversario del templo. El canónigo responsable de Patrimonio de la Catedral de Toledo, Juan Miguel Ferrer Grenesche, presentó la Gran Exposición Primada. Esta esperada muestra que se desarrollará en el interior del templo entre el 25 de mayo de 2026 y el 14 de octubre, con más de 350 obras maestras de autores como El Greco, Velázquez o Zurbarán.