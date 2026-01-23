Todo lo que sabe de 'Sabor Toledo', la nueva feria gastronómica: fechas, lugar y qué productos se probarán

Uno de los puntos principales de la Diputación de Toledo en su presentación en Fitur 2026 fue la nueva feria gastronómica de la provincia: 'Sabor Toledo'. El objetivo es que convertir a la provincia en un referente del turismo del interior a base de las grandes experiencias que te regala. La gastronomía es una parte fundamental de la cultura toledana y a través de esta nueva celebración se busca ponerla en valor y atraer a quien todavía no la conoce.

Así será 'Sabor Toledo', la nueva feria gastronómica de la provincia

El sábado 24 de enero, se presentará en Fitur una de las estrategias turísticas más ambiciosas de la provincia para 2026. 'Sabor Toledo' es una feria gastronómica provincial que busca dar relevancia los impresionantes productos locales y de kilómetro cero, apoyando de esta forma a los emprendedores y a la hostelería. De esta forma, se reforzará la gastronomía como una de las grandes bazas para turistas y visitantes con un gran despliegue de medios.

Aún no se conocen muchos detalles sobre cómo será esta nueva feria gastronómica provincial, pero la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha adelanto algunos de los puntos en declaraciones con Cadena Ser. Ella será la encargada de presentar este ilusionante proyecto en Fitur este fin de semana.

La Diputación de Toledo en Fitur 2026 / Diputación de Toledo

La primera celebración de 'Sabor Toledo' va a ser este mismo año. Concretamente, será en otoño, en el mes de septiembre, cuando se desarrolle desde la capital regional. El lugar escogido para esta cita tan especial ha sido el Parque de la Vega, un espacio que en este momento está en un proceso de renovación y que tendrá su mejor cara pata la fecha señalada.

Según avanza la misma emisora de radio, esta feria gastronómica tendrá una duración de cuatro días y se podrán probar toda clase de productos locales de la mejor calidad. Se conocerá a la provincia de Toledo a través de sus sabores más típicos, una experiencia completa para los visitantes. Para la diputación, es la mayor apuesta de su historia destinada al turismo gastronómica y quieren que sea un gran apoyo para productores y hosteleros.

El resto de estrategias para el turismo de Toledo de Fitur 2026

El plan de Toledo para ser un referente del turismo del interior en Fitur 2026 se basa, principalmente, en las experiencias, gastronomía y oleoturismo que regala la región. La exposición destacará la combinación de patrimonio, producción y cultura que tiene el turismo del territorio.

Igual que la feria 'Sabor Todelo', otro punto muy importante de la presentación de Toledo en Fitur 2026 es el programa '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias', que ya fue todo un éxito en 2025, con más de 300.000 usuarios interesándose por él en su página web. Este plan ofrece actividades culturales y de ocio por algunos de los puntos históricos de la región más importantes. La región es conocida por sus espectaculares castillos, como el parador de Oropesa o el castillo medieval que arrasa para escapadas de fin de semana, y en este 2026 llegará nuevas opciones.

Además, el oleoturismo se convertirá en una de las grandes bazas de la provincia. La región cuenta con más de 100 almazaras y el objetivo es promocionar variedades como Cornicabra, Picual, Arbequina, Hojiblanca y Acebuchina. Para promover la cultura del aceite, la Diputación va a reforzar su presencia en eventos internacionales, como la World Olive Oil Exhibition 2026.