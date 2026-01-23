La borrasca Ingrid pone en alerta a Toledo: ¿llegará la nieve este fin de semana?

Apenas llevamos más de veinte días del nuevo año y ya van cuatro borrascas consecutivas. El año comenzó con la borrasca Francis, que provocó nevadas en todo el país. A continuación llego Goretti, que se dejó ver durante varios días con protagonismo del viento, las fuertes lluvias y cierta inestabilidad en las temperaturas.

Posteriormente, la borrasca Harry dejó un cuadro de lluvias y frío a inicio de esta misma semana. Ahora, la borrasca Ingrid será la que marque un nuevo "episodio invernal" que afectará a todo el país durante el fin de semana.

Toledo sufrirá en primera persona este nuevo temporal

Tal y como ha comunicado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en un aviso especial, este nuevo temporal frío dejará a partir de hoy, viernes 23 "un intenso temporal marítimo, vientos fuertes, lluvias abundantes y nevadas en cotas bajas". Y sí, Toledo también se encuentra entre las ciudades que se van a ver afectadas.

Según se advierte desde el organismo, tanto este viernes como el sábado 24 serán los días álgidos de este episodio invernal, marcado por el paso de esta masa de aire polar. Debido a esto, los termómetros en Toledo sufrirán un descenso de viernes a sábado, siendo la mínima de 3º C y la máxima de 7º C.

Además, se esperan precipitaciones constantes durante el viernes desde el mediodía hasta la noche. El sábado amanecerá con el cielo nublado y también con posibilidades de lluvias, aunque menores. Eso sí, habrá que tener cuidado también con el viento, ya que se esperan rachas de hasta 25 o incluso 30 km/hora durante el fin de semana.

¿Nevará en Toledo el fin de semana?

Otro de los efectos previstos para este fin de semana son las nevadas. Al igual que sucedió durante los primeros días de enero, se espera que esta borrasca deje un descenso de la cota de nieve, que en el caso de Toledo podría quedarse incluso por debajo de los 600 metros durante el sábado.

Si bien la borrasca Ingrid afectará en mayor medida a puntos del noroeste del país, como Galicia o Castilla-León, habrá que tener un ojo puesto en las posibles nevadas que caigan en la capital castellanomanchega. Además, obviamente, de las lluvias y las bajas temperaturas de las que habrá que resguardarse.

La borrasca Ingrid estará presente también el domingo

En cuanto al último día de la semana, el domingo 25, todo apunta a que las precipitaciones intentas se mantendrán en la Península. En Toledo dichas precipitaciones tendrán especial fuerza durante la madrugada y la mañana, debilitándose a partir del mediodía.

Eso sí, las temperaturas irán subiendo durante esta jornada, dejando de nuevo la cota de nieve por encima de los 1.200 metros. Para el domingo se esperan mínimas de 5º C y máximas de hasta 13º C en Toledo. Se espera que esta situación de inestabilidad y fío se mantenga al menos hasta esa misma jornada.

Lluvias en España / RTVE

Según la AEMET, será a partir de entonces cuando se dará por "finalizado este episodio" y las precipitaciones y el temporal comiencen a amainar. Esto no quiere decir que deje de llover al cien por cien, ya que las previsiones del organismo para el comienzo de la semana que viene en Toledo determinan lluvias durante varios días.