Los toledanos que quieren sacar a dos reyes visigodos de la Catedral de Toledo: burofax al Papa León XIV y no descartan "la vía judicial"

Recesvinto y Wamba fueron unos reyes visigodos que gobernaron entre los años 649 y 672, y 672 y 680 respectivamente. Sus restos se encontraron en 1845 en la cripta Santa Leocadia situada junto al Alcázar de Toledo y que pertenecía a una iglesia del Convento de Capuchinos, hoy desaparecido. Desde ese momento, los restos fueron depositados en una caja sellada y llevados posteriormente al Cabildo de la Catedral de Toledo. Este, en principio, era un lugar provisional hasta encontrar otro destino para el descanso de los reyes, pero, hoy, 180 años más tarde, siguen estando en la misma ubicación.

Y por ello mismo, para "ofrecerles una sepultura digna", dos ciudadanos de Toledo han enviado un comunicado como "última esperanza" al Papa León XIV exigiendo la exhumación de estos restos. Están liderando este proyecto el historiador Jorge Miranda y el despacho de abogados del exalcalde de Toledo, Joaquín Sánchez Garrido.

Han enviado al Vaticano su petición expresa de que se dé por "finiquitado y rescindido" el acuerdo por el que la Catedral toledana mantiene en calidad de depósito estos retos, a fin de que los monarcas "obtengan el merecido descanso que la doctrina de la Iglesia predica y propugna para todos los muertos, con la decencia y respeto que se merece toda persona humana". E insisten en que es la propia Iglesia la que "recomienda que de manera preferencial los cuerpos de los difuntos sean sepultados en los cementerios".

Y añaden que se amparan al artículo 1242 del derecho canónico, que expone lo siguiente: no deberán enterrarse cadáveres en las iglesias, a no ser que se trate del Romano Pontífice o de sepultar en su propia iglesia a los cardenales o a los obispos diocesanos, incluso los eméritos. Y por todo ello demandan al Papa que "priorice la legislación eclesiástica, la moral, la doctrina y la antiquísima costumbre de la Santa Madre Iglesia Católica sobre un simple acuerdo civil de carácter administrativo y rango menor".

El historiador Miranda cuenta a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que llevan "dos años detrás de esto y todo surgió después de una simple conservación con Joaquín. Cuando se lo propuse al letrado lo único que me preguntó es si había documentación, y claro que la había y hay. Llevamos 181 años esperando a que se tome una decisión". Y nos explica que están "hartos" de que las administraciones se pasen 'la bola' de una a otra: "Hemos acudido a la Casa Real, al Ministerio de Cultura... y nadie quiere saber nada. Se trata de dignidad y respeto hacia dos monarcas españoles". "Es esperpéntico que los depositaran en la Catedral de forma temporal y que sigan ahí", declara.

Esperan que el Papa atienda su petición "a no ser que exista una doble vara de medir", pero no se hacen una idea de cuánto puede tardar en llegarles la respuesta. "No sabemos ni si responderán", afirma entre risas.

Tienen el apoyo de todo Toledo... y no descartan asistir a la vía judicial

El historiador nos explica que "todo Toledo está con nosotros: vecinos, arzobispado, diputación, ayuntamiento... de todos los partidos políticos. Nadie entiende que todavía estemos ante esta situación". Y es tal el hartazgo que tienen estos dos hombres valientes que se embarcaron en esta aventura hace dos años que nos declara en exclusiva que "si nadie nos hace caso no descartamos anteponer una demanda contra el patrimonio del Estado".

En la imagen inferior, y a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, se puede apreciar las actas del cabildo donde aceptan ser el depositario de los restos de los reyes visigodos entregados por las autoridades gubernativas.

Encontrar a los reyes visigodos en Toledo no fue casualidad

Cuando se produjo el hallazgo —en 1845— no fue fruto del azar. Fue la Comisión de monumentos históricos y artísticos de la provincia la que encargó encontrar los restos de los reyes.

Expertos como Juan Manuel Rojas, director del yacimiento arqueológico de Guarrazar, afirman que "son dos de los reyes más representativos del reino visigodo de Toledo". Guarrazar es una de las muestras del esplendor visigodo, con joyas que ahora están repartidas por museos de todo el mundo. En la época de Wamba y Recesvinto el reino visigodo abarcaba la península completa y el historiador afirma que "hay elementos de nuestra cultura actual que todavía se deben a aquella época, como el 'Código de Recesvinto', que fue un tratado de leyes".

Indudablemente, fueron (y son) parte fundamental de la historia de la capital manchega (y española), y por ello mismo desean que, por fin, descansen en paz fuera de la Catedral de Toledo.