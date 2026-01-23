Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ACTO VANDÁLICO

Grave ataque a la libertad de prensa en las oficinas del periódico local La Tribuna de Toledo

La Tribuna de Toledo ha sido víctima de un acto vandálico en su sede de la capital castellanomanchega, donde han aparecido pintadas que atentan contra la libertad de prensa

La fachada de La Tribuna de Toledo ha aparecido esta mañana con pintadas

La fachada de La Tribuna de Toledo ha aparecido esta mañana con pintadas / LT

EPE

EPE

Toledo

La sede de La Tribuna de Toledo, ubicada en la capital de Castilla-La Mancha, ha sufrido un acto vandálico que atenta contra la libertad de prensa, uno de los principios recogidos en la Constitución de 1978, en la madrugada de este viernes, 23 de enero.

En la fachada de la oficina, situada en la Avenida de Europa, han aparecido dos pintadas de graffiti en las que se puede leer "cómplices" y "mamporreros". Como han explicado en una noticia publicada en su página web, “no se ha producido ningún otro daño ni en el interior ni en el exterior del local”.

Desde EL PERIÓDICO DE ESPAÑA mostramos nuestra solidaridad y nuestro más absoluto rechazo contra este tipo de manifestaciones que atentan contra la libertad de prensa. La Tribuna de Toledo, un periódico con casi 30 años de historia, además de denunciar públicamente este acto vandálico, “ha cursado la pertinente denuncia de los hechos” ante las autoridades competentes.

Pintadas en la fachada de La Tribuna de Toledo

Pintadas en la fachada de La Tribuna de Toledo / LT

Un derecho recogido en la Carta Magna

La libertad de prensa es un pilar fundamental de cualquier democracia y está garantizada por la Constitución Española de 1978, que en su artículo 20 reconoce el "derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones mediante cualquier medio de comunicación". Atentar contra este derecho, como ocurre con actos vandálicos o coacciones a los medios, no solo afecta a los profesionales de la información, sino a toda la sociedad en general, que ve limitada su posibilidad de acceso a noticias veraces e independientes.

