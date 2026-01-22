Un profesor de 60 años agrede al director del instituto 'Margarita Salas', en Seseña (Toledo): solicita una inspección de trabajo

Consternación en el municipio de Seseña, en Toledo, por lo sucedido el pasado martes en el centro educativo Margarita Salas. Como han indicado fuentes de la Guardia Civil a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, "el altercado vino después de que un profesor de 60 años comenzara a entrar en diferentes aulas, molestando a otros profesores e increpándoles".

A raíz de ello, el director del centro le comunicó al profesor que "no estaba capacitado para dar clases y que sería expulsado del colegio. Posteriormente, este agredió supuestamente al dirigente".

El director ha presentado un informe y ha solicitado a la Consejería de Educación de Toledo una inspección de trabajo para poder expulsar al docente, ya que no puede tomar la decisión por sí mismo. Además, "se presentarán denuncias por lo sucedido", nos confirma la Guardia Civil.