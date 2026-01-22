EDUCACIÓN
Un profesor de 60 años agrede al director del instituto 'Margarita Salas', en Seseña (Toledo): solicita una inspección de trabajo
El docente habría entrado durante el pasado martes en diversas aulas, molestando e increpando a otros compañeros
Consternación en el municipio de Seseña, en Toledo, por lo sucedido el pasado martes en el centro educativo Margarita Salas. Como han indicado fuentes de la Guardia Civil a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, "el altercado vino después de que un profesor de 60 años comenzara a entrar en diferentes aulas, molestando a otros profesores e increpándoles".
A raíz de ello, el director del centro le comunicó al profesor que "no estaba capacitado para dar clases y que sería expulsado del colegio. Posteriormente, este agredió supuestamente al dirigente".
El director ha presentado un informe y ha solicitado a la Consejería de Educación de Toledo una inspección de trabajo para poder expulsar al docente, ya que no puede tomar la decisión por sí mismo. Además, "se presentarán denuncias por lo sucedido", nos confirma la Guardia Civil.
- Este es el pueblo más barato de Toledo para comprarse una casa y el quinto de España: a hora y media de Madrid
- Cuidado en Madrid con esta nueva multa de la DGT: sanciones de hasta 30.000 euros
- Directo: Última hora del descarrilamiento del tren Madrid-Andalucía
- Vecinos de Campamento denuncian cortes de internet sin preaviso por las obras del soterramiento de la A-5: 'Es tercermundista
- Conmoción en Alpedrete por la muerte en Adamuz de Geni, una de sus vecinas más conocidas: 'Justo ahora que se había jubilado y podía disfrutar de la vida...
- Madrid se prepara para un gran cambio en el tiempo esta semana: la predicción para este miércoles
- La AEMET activa la alerta amarilla en estas zonas de Madrid: hasta cinco centímetros de nieve
- Pablo, el maquinista del Alvia fallecido en Adamuz, tenía 27 años, vivía en Alcorcón y era fotógrafo aficionado