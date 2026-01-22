Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AlpedreteTren IryoFitur 2026 turismo cineEntradas Fitur 2026Librería Tipos InfamesBaliza V16 multasMercadonaAlquiler de habitación por distritosEl tiempo
instagramlinkedin

EDUCACIÓN

Un profesor de 60 años agrede al director del instituto 'Margarita Salas', en Seseña (Toledo): solicita una inspección de trabajo

El docente habría entrado durante el pasado martes en diversas aulas, molestando e increpando a otros compañeros

El centro de Seseña (Toledo)

El centro de Seseña (Toledo) / Margarita Salas

Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

Consternación en el municipio de Seseña, en Toledo, por lo sucedido el pasado martes en el centro educativo Margarita Salas. Como han indicado fuentes de la Guardia Civil a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, "el altercado vino después de que un profesor de 60 años comenzara a entrar en diferentes aulas, molestando a otros profesores e increpándoles".

A raíz de ello, el director del centro le comunicó al profesor que "no estaba capacitado para dar clases y que sería expulsado del colegio. Posteriormente, este agredió supuestamente al dirigente".

Noticias relacionadas y más

El director ha presentado un informe y ha solicitado a la Consejería de Educación de Toledo una inspección de trabajo para poder expulsar al docente, ya que no puede tomar la decisión por sí mismo. Además, "se presentarán denuncias por lo sucedido", nos confirma la Guardia Civil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Este es el pueblo más barato de Toledo para comprarse una casa y el quinto de España: a hora y media de Madrid
  2. Cuidado en Madrid con esta nueva multa de la DGT: sanciones de hasta 30.000 euros
  3. Directo: Última hora del descarrilamiento del tren Madrid-Andalucía
  4. Vecinos de Campamento denuncian cortes de internet sin preaviso por las obras del soterramiento de la A-5: 'Es tercermundista
  5. Conmoción en Alpedrete por la muerte en Adamuz de Geni, una de sus vecinas más conocidas: 'Justo ahora que se había jubilado y podía disfrutar de la vida...
  6. Madrid se prepara para un gran cambio en el tiempo esta semana: la predicción para este miércoles
  7. La AEMET activa la alerta amarilla en estas zonas de Madrid: hasta cinco centímetros de nieve
  8. Pablo, el maquinista del Alvia fallecido en Adamuz, tenía 27 años, vivía en Alcorcón y era fotógrafo aficionado

La Navidad en Toledo se encenderá más tarde después de las quejas de los vecinos del Casco Histórico

La Navidad en Toledo se encenderá más tarde después de las quejas de los vecinos del Casco Histórico

Ayuso cierra la puerta a sus reuniones con los portavoces de la oposición: "La última vez no sirvió más que para insultarme"

Ayuso cierra la puerta a sus reuniones con los portavoces de la oposición: "La última vez no sirvió más que para insultarme"

Julio Iglesias publica conversaciones con las mujeres que lo han denunciado para "desenmascarar estas falsedades"

Julio Iglesias publica conversaciones con las mujeres que lo han denunciado para "desenmascarar estas falsedades"

Es oficial: este es el festivo que desaparece en el nuevo calendario laboral 2026 de la Comunidad de Madrid

Es oficial: este es el festivo que desaparece en el nuevo calendario laboral 2026 de la Comunidad de Madrid

Confirmado: la Comunidad de Madrid abonará los atrasos de la subida salarial y la retribución pactada para 2026 a sus funcionarios este enero

Confirmado: la Comunidad de Madrid abonará los atrasos de la subida salarial y la retribución pactada para 2026 a sus funcionarios este enero

Un profesor de 60 años agrede al director del instituto 'Margarita Salas', en Seseña (Toledo): solicita una inspección de trabajo

Un profesor de 60 años agrede al director del instituto 'Margarita Salas', en Seseña (Toledo): solicita una inspección de trabajo

Desde un museo egipcio a la Fórmula 1: todo lo que no te puedes perder este 2026 en Fitur

Desde un museo egipcio a la Fórmula 1: todo lo que no te puedes perder este 2026 en Fitur

Juan del Val, protagonista el próximo sábado en 'Un café en las alturas'

Juan del Val, protagonista el próximo sábado en 'Un café en las alturas'