La Navidad en Toledo se encenderá más tarde después de las quejas de los vecinos del Casco Histórico

Aunque la Navidad terminó hace muy pocos días, Toledo ya sabe cuando volverá a encender las luces en la edición de 2026, convirtiéndose en la primera ciudad española en anunciarlo. Lo que parece una noticia de celebración, en realidad se debe a una polémica vecinal. Por las quejas de las personas que viven en el Casco Histórico, la iluminación llegará más tarde este año.

Se retrasa el encendido de luces en la Navidad de Toledo

El Ayuntamiento de Toledo presumía en 2025 de tener la Navidad más larga de la historia de la ciudad, con 49 días de decoración navideña. Las luces se encendieron el 21 de noviembre de 2025 y se mantuvieron hasta el 8 de enero de este nuevo año. Sin embargo, no se va a volver a repetir un periodo tan largo de iluminación.

Los vecinos del Casco Histórico se han manifestado en repetidas ocasiones por la turistificación de su zona, un fenómeno que se intensifica por los visitantes que llegan para ver las luces. Por ese motivo, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, se reunió con ellos en busca de una solución.

La reunión entre vecinos y alcalde terminó con una lista de trece ideas para una mejor convivencia en los próximos años y meses. Según han explicado Víctor Martín, uno de los representantes en Cadena Ser Toledo, Velázquez estaba de acuerdo con todos los puntos menos con uno que veía "perjudicial" para el barrio.

Toledo usará megafonía en el dispositivo de seguridad en Navidad: para qué sirve y cuándo entra en funcionamiento / Ayuntamiento de Toledo

El Ayuntamiento de Toledo se ha comprometido con los vecinos del Casco Histórico a retrasar una semana el encendido de las luces de Navidad una semana en comparación con el último año. Si fuese como en la pasada edición, la decoración navideña llegaría el viernes 20 de noviembre de 2026, ahora tendrá que ser durante el último fin de semana de ese mes. En ese encuentro, el alcalde reconoció que "había sido un error" adelantar tanto las celebraciones.

Además, se va a ampliar el dispositivo de los toldos LED, que simulan los toldos del Corpus, a otras calles menos concurridas, como la calle Martín Gamero o Chapineria. El objetivo es distribuir a los turistas por más zonas y evitar las aglomeraciones tan típicas de la época, ya el año pasado se utilizó un sistema de megafonía para evitar accidentes en esas situaciones. Los vecinos del barrio esperan que se decoren nuevas plazas del centro de la ciudad y que los visitantes no estén siempre entre el eje Zocodover-Ayuntamiento.

Otras medidas acordadas entre los vecinos del Casco Histórico y el Ayuntamiento de Toledo

La Navidad y el encendido de luces traen muchos visitantes a Toledo, pero no solo sobre ese tema los vecinos tenían propuestas que trasladar al ayuntamiento. Explicaron su malestar por la celebración, como en años anteriores, de una doble verbena durante los Carnavales en las plazas del Ayuntamiento y de Zocodover. Finalmente, el alcalde les confirmó que en 2026 solo habrá una y será la de Zocodover.

El sábado 14 de febrero, desde las 22 h, está prevista la actuación de la orquesta Jamaica Show en la Plaza de Zocodover. Esa misma orquesta estará presente en el carnaval del barrio del Polígono un día antes, el viernes 13 de febrero.

Los vecinos del Casco Histórico de Toledo también pidieron al ayuntamiento realizar un control de acceso de los autobuses que llegan a la ciudad, sin una explicación de cómo sería. Según explicaron en Cadena Ser, el consistorio conocerá los datos completos de la asistencia de autobuses de 2025 en marzo. Cuando tengan esa información, se empezarán a practicar esas pruebas de seguridad.