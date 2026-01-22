El ‘baby boom’ que no lo es tanto: suben los nacimientos en Castilla-La Mancha, pero también las muertes

Durante los primeros once meses de 2025 en Castilla-La Mancha hubo más nacimientos que en el mismo periodo que el año anterior, 2024. Se registraron un total de 13.359 nacimientos, 332 más que en 2024. Así lo demuestran las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE). Y ello siempre será una alegría para cualquier ciudad y región.

Si alejamos la lupa a nivel nacional, los nacimientos también aumentaron en 2025 con respecto a 2024: 3.145 más vidas nacieron que el año anterior. Aunque, eso sí, 47.500 menos que en 2018, lo que refleja la grave situación demográfica que vive (y vivirá) la población española en unos años. En total nacieron 294.629 bebés en el país desde enero hasta noviembre.

Pero si señalamos que en estos once primeros meses del año hubo 294.629 nacimientos, también hay que señalar el otro lado —y el más triste— de la moneda: 403.060 defunciones en España. Por lo que, con ambos datos, el saldo vegetativo fue negativo en -108.431 personas.

En 2018 hubo 47.478 nacimientos más en toda España

En 2025 aumentaron los nacimientos con respecto al año anterior, y ello es muy positivo, ya que no ocurría desde 2014. Pero si echamos la vista atrás, el freno es considerable:

En 2012 hubo 454.648 nacimientos

En 2013, 425.715

En 2014, 427.595

En 2015, 420.290

En 2016, 410.583

En 2017, 393.181

En 2018, 372.777

En 2019, 360.617

En 2020, 341.315

En 2021, 337.380

En 2022, 329.251

En 2023, 320.656

En 2024, 318.005

En los primeros once meses de 2025, 294.629

Si nos fijamos en la región de Castilla-La Mancha la situación es muy parecida: en 2014 hubo un total de 18.392 nacimientos y en 2024 14.197. Con respecto a las defunciones en la región: en 2014 fallecieron 18.379 manchegos, en 2015 19.923, en 2016 19.144, en 2017 20.208, en 2018 19.574, en 2019 19.467, en 2020 25.835, en 2021 20.417, en 2022 20.541, en 2023 19.447 y en 2024 19.760.

Gráfico de la evolución de los nacimientos en Castilla-La Mancha / INE

Otro dato curioso y a tener en cuenta que se repitió en 2025 fue que, en noviembre y por segundo año consecutivo, se convirtió en el mes que nacieron más niños de mujeres mayores de 40 años que de menores de 25 años en España. 2.911 nacimientos de las primeras por 2.531 de las segundas.