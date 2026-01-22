ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS
El ‘baby boom’ que no lo es tanto: suben los nacimientos en Castilla-La Mancha, pero también las muertes
El INE revela que en 2025 hubo más nacimientos en los primeros onces meses que en 2024 en Castilla-La Mancha
Durante los primeros once meses de 2025 en Castilla-La Mancha hubo más nacimientos que en el mismo periodo que el año anterior, 2024. Se registraron un total de 13.359 nacimientos, 332 más que en 2024. Así lo demuestran las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE). Y ello siempre será una alegría para cualquier ciudad y región.
Si alejamos la lupa a nivel nacional, los nacimientos también aumentaron en 2025 con respecto a 2024: 3.145 más vidas nacieron que el año anterior. Aunque, eso sí, 47.500 menos que en 2018, lo que refleja la grave situación demográfica que vive (y vivirá) la población española en unos años. En total nacieron 294.629 bebés en el país desde enero hasta noviembre.
Pero si señalamos que en estos once primeros meses del año hubo 294.629 nacimientos, también hay que señalar el otro lado —y el más triste— de la moneda: 403.060 defunciones en España. Por lo que, con ambos datos, el saldo vegetativo fue negativo en -108.431 personas.
En 2018 hubo 47.478 nacimientos más en toda España
En 2025 aumentaron los nacimientos con respecto al año anterior, y ello es muy positivo, ya que no ocurría desde 2014. Pero si echamos la vista atrás, el freno es considerable:
- En 2012 hubo 454.648 nacimientos
- En 2013, 425.715
- En 2014, 427.595
- En 2015, 420.290
- En 2016, 410.583
- En 2017, 393.181
- En 2018, 372.777
- En 2019, 360.617
- En 2020, 341.315
- En 2021, 337.380
- En 2022, 329.251
- En 2023, 320.656
- En 2024, 318.005
- En los primeros once meses de 2025, 294.629
Si nos fijamos en la región de Castilla-La Mancha la situación es muy parecida: en 2014 hubo un total de 18.392 nacimientos y en 2024 14.197. Con respecto a las defunciones en la región: en 2014 fallecieron 18.379 manchegos, en 2015 19.923, en 2016 19.144, en 2017 20.208, en 2018 19.574, en 2019 19.467, en 2020 25.835, en 2021 20.417, en 2022 20.541, en 2023 19.447 y en 2024 19.760.
Otro dato curioso y a tener en cuenta que se repitió en 2025 fue que, en noviembre y por segundo año consecutivo, se convirtió en el mes que nacieron más niños de mujeres mayores de 40 años que de menores de 25 años en España. 2.911 nacimientos de las primeras por 2.531 de las segundas.
- Pablo, el maquinista del Alvia fallecido en Adamuz, tenía 27 años, vivía en Alcorcón y era fotógrafo aficionado
- El frío vuelve con fuerza a Madrid: la Comunidad activa el nivel 1 de alerta por temperaturas bajo cero este martes
- Directo: Última hora del descarrilamiento del tren Madrid-Andalucía
- Encuentran sin vida a Jesús Saldaña, un residente de cardiología de La Paz de Madrid que iba en el Iryo accidentado
- Los madrileños seleccionados por Amancio Ortega para estudiar el bachillerato en Estados Unidos: 'Siento que vivo en una película
- El emotivo homenaje de los maquinistas de Renfe en la estación de Chamartín a Pablo, su compañero fallecido en el trágico accidente de Adamuz
- Samuel, fallecido en el descarrilamiento de Adamuz, era policía en Madrid y había sido padre hace 18 meses
- Este es el pueblo más barato de Toledo para comprarse una casa y el quinto de España: a hora y media de Madrid