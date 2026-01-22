El Hospital Universitario de Toledo alcanzó su récord histórico de donaciones de órganos: el más solidario de la comunidad en 2025

Castilla-La Mancha cerró el año 2025 con una actividad sostenida en donaciones de órganos. Un total de 89 donantes que permitieron la realización de 178 trasplantes a lo largo del año. Sin embargo, si hay un dato a destacar, es la solidaridad que se concentró en el Hospital Universitario de Toledo: con 41 personas donantes, alcanzando su máximo histórico.

El informe, elaborado por la Consejería de Sanidad, destaca que este registro de donantes es una cifra similar a la de los dos años anteriores, mientras que supera a la registrada en 2023. Esta actividad sitúa la tasa regional en 42,2 donantes por millón de población, un indicador que refleja la consolidación de la cultura de donación en Castilla-La Mancha.

Según los datos de la Unidad Autonómica de Coordinación de Trasplantes del SECAM, la edad media de los donantes fue de 62 años, y en el 58 % de los casos se trató de varones. Mientras que la principal causa de fallecimiento fue el accidente cerebrovascular (ACVA), presente en el 55 % de las donaciones.

Toledo, capital de la solidaridad de Castilla - La Mancha

El Hospital Universitario de Toledo se sitúa en el centro de esta actividad solidaria, con 41 donaciones registradas, el 46% de las constatadas en la comunidad autónoma y que también representa el mejor resultado histórico del centro hospitalario. El informe registra, al menos, 64 trasplantes en la capital: 50 trasplantes renales y 14 hepáticos.

El Hospital Universitario de Toledo concentró 41 de los 89 donantes registrados en Castilla - La Mancha en 2025 / Hospital Universitario de Toledo

Gracias a las donaciones, en Castilla-La Mancha se realizaron en total 178 trasplantes de órganos en 2025. De ellos, 97 fueron trasplantes renales ejecutados en los dos centros trasplantadores de la región: 47 en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete y 50 en Toledo. Esta cifra representa un incremento del 4,3% respecto al ejercicio anterior, según los datos oficiales. Además de los trasplantes realizados dentro de la comunidad, 35 pacientes castellanomanchegos recibieron trasplantes renales en hospitales de otras comunidades, lo que eleva a 132 el total de ciudadanos de la región trasplantados de riñón durante el año.

Novedades y avances en trasplantes

Entre las novedades del año destaca el inicio del programa de trasplante hepático en el Hospital Universitario de Toledo, donde se realizaron un total de 14 intervenciones. Esta puesta en marcha representa una mejora relevante para los pacientes con patologías hepáticas avanzadas, al permitirles acceder a este tratamiento sin necesidad de desplazarse fuera de su entorno más cercano. A estos se suman 27 pacientes de la región que recibieron un trasplante de hígado fuera de la comunidad. Finalmente, el informe contabiliza 17 trasplantes cardiacos, 18 trasplantes pulmonares y 5 trasplantes pancreáticos realizados en la comunidad.

Otro de los aspectos clave mencionados es el crecimiento de la donación en asistolia controlada —un procedimiento que registra donaciones tras parada cardíaca controlada— que pasó de 34 a 38 casos, representando el 42,7 % del total de donantes. Consolidando esta modalidad como vía para el crecimiento de la donación en la región.

Finalmente, también se destaca la puesta en marcha del programa de trasplante alogénico de médula ósea en el Hospital Universitario de Guadalajara, un procedimiento que permite reemplazar la médula ósea enferma o dañada por células madre sanas.

Actualmente, 176 castellanomanchegos permanecen en lista de espera para un trasplantee. De estos, en Castilla - La Mancha 119 pacientes para trasplante renal y cuatro para trasplante hepático. Asimismo, pacientes de la región forman parte de las listas de espera nacionales para otros órganos, con 35 personas en espera de un trasplante renal, siete de trasplante hepático, cuatro cardiacos, seis pulmonares y uno pancreático.