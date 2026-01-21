Toledo vivirá un toque de campanas sin precedentes: 15 campanarios tocarán a la vez este sábado

En 2026, Toledo se enfrenta a uno de sus aniversarios más especiales. La Catedral Primada está a punto de cumplir 800 años y hay numerosos actos programados para celebrar esta fecha tan significativa. El primero de los eventos de la ciudad es el gran torneo de campanas que se va a celebrar este sábado, una fecha única que nadie se va a querer perder.

Cómo será el torneo de campanas de este fin de semana en Toledo

La Real Fundación de Toledo ha dado todos los detalles sobre el gran torneo de campanas con el que se va a celebrar el 800 aniversario de la Catedral Primada. Este sábado 24 de enero la cita comenzará a las 20:30 y serán 40 minutos de una oportunidad única en la vida.

Hasta 15 campanarios de la capital regional sonarán de forma coordinada para sorprender a los vecinos de la zona. Este torneo está estructurado en cuatro partes diferenciadas y a cada una de ellas se le dedicará un tiempo de 10 minutos.

Con estas 15 campanas sonando a la vez el objetivo es crear un recorrido sonoro por la historia del VIII Centenario de la construcción de la Catedral de Toledo. Las dos primeras partes estarán dedicadas a la recreación de toques de campanas antiguos, con una clara inspiración de los usos medievales de la ciudad Toledo. Esta sección del evento pretende transportarte al siglo XIII a través de un viaje sonoro.

La Iglesia de San Cipriano es una de las que participará en el gran torneo de campanas de Toledo / Turismo Castilla-La Mancha

Para la tercera parte, según ha explicado la Real Fundación de Toledo, este gran torneo de campanas consistirá en un solemne 'Toque de Difuntos' en memoria de Fernando III el Santo. En su reinado se colocó la primera piedra del templo. También se va a homenajear de esta forma a Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo que impulsó su construcción por aquel entonces.

El broche de oro de este evento tan especial llegará con el 'Toque de Gloria'. Los 15 campanarios participantes harán sonar sus campanas de forma conjunta. Esta pieza tan especial será bajo la dirección de Juan José Montero y contará con la participación de los Seises de la Catedral de Toledo y miembros de la Asociación de Campaneros de Madrid.

Los 15 campanarios que participa en esta cita tan especial

Si quieres ser uno de los espectadores del gran torneo de campanas de este sábado en Toledo, simplemente tienes que dar un agradable paseo a las 20:30 por el Casco Histórico y dejarte llevar el sonido. Otra opción es buscarte un buen mirador desde el que se vea toda la ciudad y disfrutar de un concierto al aire libre que no es fácil que se repita.

Los 15 campanarios que se van a dar cita este fin de semana son:

Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo. Iglesia de Santo Tomé. Iglesia de El Salvador. Iglesia de San Andrés. Iglesia de San Cipriano. Iglesia de San Nicolás. Iglesia de San Sebastián. Convento de San Clemente. Convento de las Comendadoras de Santiago. Convento de las Concepcionistas. Convento de Carmelitas Descalzos. Convento de Santo Domingo el Real. Convento de Santo Domingo el Antiguo. Convento de las Jerónimas de San Pablo. Convento de San Antonio.

Hablamos de templos históricos, que reciben a diario el cariño de los toledanos y que se unen para una iniciativa inmejorable.