Alerta de la AEMET: Toledo se prepara para la llegada de fuertes lluvias y una brusca bajada de las temperaturas

La borrasca Harry está dejando sus últimos momentos en España, tras provocar un inicio de semana complicado en muchos puntos del país. La llegada de un nuevo frente, sumado a los restos del temporal, continuarán dejando lluvias fuertes a lo largo de la semana.

Todo ello se sumará a una nueva bajada de las temperaturas que, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), dejará un nuevo episodio invernal con nevadas en cotas bajas. Esta inestabilidad afectará en gran medida a Toledo, que verá como las lluvias ganan protagonismo desde hoy mismo.

Nuevo episodio invernal hacia el fin de semana

Si bien durante hoy, mañana e incluso el viernes estamos viviendo los días más cálidos de toda la semana, este 'calor' no durará mucho. Según apunta la AEMET, a partir del viernes experimentaremos un nuevo cambio térmico, con una brusca bajada en los valores que desembocará en un nuevo "episodio invernal".

En el caso de Toledo, este cambio se aprecia a la perfección con las predicciones del organismo. Durante los próximos tres días la mínima se mantiene en 4º C, mientras que la máxima fluctúa entre los 11º y los 12º C. Sin embargo, el sábado se desploman ambos valores a la mitad, 2º C la mínima, por 6º C de máxima.

Además, este nuevo episodio invernal podría dejar nieve en cotas bajas, entre "700 y 1000 metros" a partir del propio viernes 23.

Precipitaciones generalizadas durante toda la semana en la Península

El paso de la ya nombrada borrasca Harry sigue dejando precipitaciones a lo largo de la jornada de hoy, especialmente en zonas de la "fachada oriental peninsular". Si bien esta inestabilidad se prolongará durante unas horas más, el temporal irá perdiendo fuerza conforme avance el día.

Por ejemplo, en el caso de Toledo, no se esperan lluvias durante la madrugada o las primeras horas del día de mañana. Sin embargo, esta calma durará poco. Se estima que las precipitaciones regresen a partir de las 12:00 horas del mediodía.

En cuanto al viernes, todo apunta a que continuarán estas precipitaciones generalizadas en toda la Península. El oeste peninsular, Galicia y el Estrecho, parece que volverán a llevarse la peor parte de este episodio. Toledo tampoco se libra. Se esperan lluvias constantes con rachas de viento de hasta 30 km/hora.

La AEMET avisa: habrá nevadas en cotas bajas en algunos puntos del país

La lluvia no será el único fenómeno que afectará a España durante lo que resta de semana. Según ha confirmado la AEMET, a partir del próximo viernes 23 se espera que llegue a nuestro país una nueva masa de aire polar que hará descender la cota de nieve.

Durante esta jornada y las venideras, se registrarán heladas débiles en zonas de la meseta Norte y el sureste peninsular. Además, tal y como apuntan distintos portales de meteorología, se espera que las máximas "no superen los 5º C en amplias zonas de Castilla y León, Madrid y Castilla-La Mancha".

Por último, la AEMET también ha apuntado que podríamos ver acumulaciones de nieve a partir de los 700 a 1000 metros en las mitades norte y oeste peninsulares durante este viernes, sábado y domingo.