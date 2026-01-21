Borja Bardera calma y avisa a la afición toledana tras la derrota ante el Tarancón: "Vamos a perder más de un partido"

El Toledo de Borja Bardera era, hasta el pasado fin de semana, uno de los cinco equipos (de un total de 496) de Tercera Federación hasta Primera División que no había perdido desde el inicio de liga. Esa condición le ha hecho ser prácticamente desde el inicio liguero el líder del grupo 18 de Tercera RFEF. Pero llegó el Tarancón para arrebatarle la primera posición. Todo ello después de ganar a domicilio en el Salto del Caballo (0-1).

Ahora, los toledanos son los segundos clasificados con 39 puntos, a solo uno de la primera plaza que da lo que todos buscan: el ascenso directo. Toca remar de nuevo, algo que el conjunto dirigido por Bardera ya ha demostrado que está más que capacitado.

"El partido contra el Tarancón, más que decisivo, fue introductorio para comprobar lo que nos espera en esta segunda parte de la temporada, en la que cinco equipos de los play-offs van a venir al Salto del Caballo, fue una prueba de lo que va a venir. No lo pudimos sacar adelante, aunque lo más lógico hubiera sido un empate, ya que tiraron dos veces a puerta y nosotros siete", nos cuenta el míster Bardera.

Pero la pérdida del liderato no ha supuesto un bajón para el equipo. Ni mucho menos. "Los chicos están muy tranquilos, pero yo tengo que controlar un poco el entorno. En Toledo, por la exigencia que hay, está muy mal aceptada la derrota, es un terremoto cada vez que se pierde... pero estamos en Tercera Federación y hay que mantener la humildad. Vamos a perder más de un partido", explica tajante el exentrenador de clubes como el Unión Adarve.

Cabe recordar que el Toledo, a principios de temporada, estuvo inmerso en la Copa Federación y Copa del Rey. Campeonatos que ilusionaron de lo lindo a toda una ciudad pero que provocó un desgaste físico en el plantel. Aunque cree que "ya hemos acusado ese desgaste. Creo que ahora sufrimos más a nivel mental que físico. Y si volvemos a acusarlo físicamente no lo usaremos como excusa", asegura.

Tarancón y Manchego, hasta ahora, los rivales del Toledo por el ascenso directo

Así lo demuestra a día de hoy la clasificación. Tarancón, primer clasificado con 40 puntos, y Toledo y Manchego, ambos con 39 puntos, compiten por ser el equipo que ascienda a final de temporada de forma directa a Segunda Federación. Y para Bardera el punto a favor de su club sobre el resto es que "tenemos más masa social. Entiendo que tendremos más presupuesto, pero el dinero no lo es todo. El Tarancón, por ejemplo, tiene mejor césped que nosotros".

Y hablando de dinero, quedan cerca de dos semanas de mercado invernal en la categoría, pero, como él mismo nos confirma, "no espero ningún fichaje. Estoy contento con lo que tenemos y así seguiremos salvo giro inesperado".

Este sábado a las 17:00 horas el equipo tiene otra prueba de fuego. Visitará el campo del Villarrubia, sexto clasificado con 31 puntos, en lo que es para Bardera "un paso de gigante para cerrar los play-offs, ya que les dejaríamos a once puntos de diferencia. Aunque será un partido muy difícil".

Y no se olvida de la afición. Esa fiel masa que a pesar de la derrota del pasado fin de semana "aplaudió a los jugadores". "Parte de la afición está anclada al Toledo de hace 15 años que se encontraba en categorías superiores, es muy exigente y eso es muy importante. Lo daremos todo hasta la última jornada", concluye.