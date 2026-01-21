De no dar premios a repartir casi 200.000 euros en un mes: la administración más afortunada de Toledo

En los últimos meses, se puede decir que Toledo se ha convertido en una ciudad con suerte. Tras los numerosos premios de la Lotería de Navidad que se repartieron en la localidad, la fortuna ha vuelto a sonreír en una conocida administración. Concretamente, ha ocurrido en Paseo de la Rosa, 42, en el barrio de Santa Bárbara, conocida como el Estanco Manoli, con dos premios de segunda categoría en el sorteo de la Bonoloto.

Los premios de la Bonoloto que han caído en esta conocida administración de Toledo

El Estanco Manoli, muy cerca de la estación de tren de Toledo, ha repartido un premio total de 135.906 euros, a través de dos boletos agraciados con 67.953,11 euros cada uno, correspondientes a la segunda categoría con cinco aciertos más el número complementario. Según ha informado la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), ambos boletos fueron sellados en el mismo despacho receptor en el Paseo de la Rosa.

La administración de Toledo donde se ha repartido el tercer premio de la Lotería de Navidad / EPE

Es un sorteo muy positivo para los vecinos de Toledo, porque estos dos premios forman parte de los tres únicos acertantes de segunda categoría registrados en toda España en el sorteo de este martes. El tercero fue validado en Sabadell (Barcelona) y este sorteo no tuvo acertante de primera categoría (seis aciertos), por lo que el importe destinado a este premio se acumula y pasa a engrosar el bote del próximo sorteo de la Bonoloto.

La combinación ganadora fue la compuesta por los números 8, 15, 16, 19, 34 y 45, siendo el 20 el número complementario y el 9 el reintegro.

La administración más afortunada de Toledo

La administración de Toledo que ha repartido dos premios de segunda categoría en el sorteo de la Bonoloto, el Estanco Manoli, es muy conocido por los vecinos de la capital de provincia. Se trata de un establecimiento regentado por el concejal de Festejos, José Vicente García-Toledano.

En la Lotería de Navidad, en Toledo cayeron dos cuartos, dos quintos y un tercer premio. Ese tercer premio El tercer premio fue con el número 90.693, agraciado con 500.000 euros a la serie, lo que supuso 50.000 euros por décimo en el conocido Estanco Manoli.

En aquel momento, José Vicente explicaba en declaraciones a El Periódico de España que era la primera vez en los siete años que llevaban abiertos que repartían un premio de Navidad, además de una cantidad tan grande. Estaba muy emocionado de que una administración como la suya, que sirve para dar la bienvenida y despedida a muchos de los turistas de Toledo, pudiera convertirse también en un amuleto de la suerte.

Para los que trabajan en el Estanco Manoli: "Es la administración de todos los que vienen a Toledo", por su ubicación tan cercana con Santa Barbará. De hecho, en ese momento aseguraban que habían vendido mucha más lotería que años anteriores gracias a los turistas de la ciudad.