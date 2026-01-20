Continúa la polémica en el CEIP Gregorio Marañón: los padres no aceptan el acuerdo y "muchos alumnos" siguen sin ir a clase

No cesa la polémica y la incertidumbre en el CEIP Gregorio Marañón, en Toledo. Tras la reunión mantenida el pasado lunes entre padres, directiva del colegio y servicios de inspección, desde la Delegación Provincial de Educación difundieron un comunicado en el que aseguraban que hoy martes "los alumnos volverían a las aulas tras llegar a un acuerdo satisfactorio entre todas las partes".

Hoy, la realidad no es esa. Desde el AMPA del colegio aseguran estar "decepcionados por la reunión de ayer", y muchos alumnos siguen sin ir a clase. Así lo ha podido confirmar EL PERIÓDICO DE ESPAÑA tras hablar directamente con el centro.

En un comunicado difundido por los padres y madres de los alumnos han explicado que "han obviado los seis años de lucha sin respuesta que llevamos y no han hecho ninguna reflexión sobre lo que está fallando. Lo único que les ha importado es que los niños vuelvan a clase. Pese al esfuerzo personal que supone, vamos a seguir en esta huelga".

Así, mantendrán, salvo giro inesperado, la protesta hasta el jueves, cuando se reunirán con José Gutiérrez, delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes en Toledo.

El problema es que, según vienen denunciando los padres y hasta los profesores, un alumno de tercero de Primaria viene atemorizando tanto a alumnos como profesores, con "conductas muy graves que impiden garantizar la protección, seguridad y bienestar físico y emocional del resto", explicaban padres y madres. Es tal la situación que ha provocado incluso bajas con partes médicos en profesores.

Como muestra de rechazo y protesta, estos estudiantes no han asistido a clase en los últimos días. Y así seguirán hasta el jueves.

La huelga continuará hasta el jueves / FAMILIAS GREGORIO MARAÑÓN

Y esta tensa situación viene de lejos. Ya en marzo de 2024 una inspección educativa registró incluso un parte médico por lesiones. Desde la Delegación de Educación en Toledo han explicado que los Servicios de Inspección estuvieron en el centro durante este lunes para tratar la situación con el personal del colegio. Pero el problema sigue coleccionado capítulos, lejos de solventarse.

Un "seguimiento continuo" del Servicio de Inspección Educativa que no ha sido suficiente para las familias

Como pudo informar EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, la reunión del pasado lunes antojaba ser clave, y parecía haberlo sido tras el comunicado de la delegación en el que aseguraban que todo estaba "solucionado". En el mismo confirmaban que "se ha acordado la confianza en la administración educativa para las actuaciones, evaluación y seguimiento continuo por parte del Servicio de Inspección Educativa de la dinámica del aula de 3º de Primaria y de la convivencia general del centro".

A pesar de la situación sufrida durante los últimos meses, desde el AMPA del centro nunca culparon, ni culpan, al colegio. Al contrario. Afirman que "el equipo directivo del colegio ha hecho todo lo que está en su mano. Sentimos que el centro está haciendo su parte, pero el inspector no está escalando la toma de decisiones a quien corresponde", expresaban en los últimos días.

Este grupo de familias, que se sigue amparando en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi), continúa esperando una solución que contente a todas las partes.