ACCIDENTE LABORAL
Trasladada al hospital una trabajadora de Toledo tras caerle un palet encima en la fábrica que trabaja
El suceso tuvo lugar sobre las 11:48 horas de este martes
En la mañana de este martes una mujer de 45 años ha sido trasladada al Hospital Universitario de Toledo después de que le cayera un palet de la fábrica en la que trabaja en la pierna.
Según han informado los Servicios de Emergencia del 112 de Castilla-La Mancha a la agencia Europa Press, el accidente ha tenido lugar sobre las 11:48 horas en las instalaciones de la empresa situada en la calle Río Jarama del polígono industrial de Santa María de Benquerencia.
Tras acudir al lugar de los hechos, una UVI móvil ha trasladado a la trabajadora al centro hospitalario. También acudieron hasta el lugar agentes de la Policía Local y Policía Nacional.
- Directo: Última hora del descarrilamiento del tren Madrid-Andalucía
- Los madrileños seleccionados por Amancio Ortega para estudiar el bachillerato en Estados Unidos: 'Siento que vivo en una película
- Retrasos de una hora en por lo menos siete trenes de alta velocidad Madrid-Barcelona por una incidencia en los sistemas de electrificación
- El tren descarrilado en Adamuz iba 'lleno de opositores': 'Nos ha dado un vuelco al corazón, nos salvamos por una hora de diferencia
- Pablo, el maquinista del Alvia fallecido en Adamuz, tenía 27 años, vivía en Alcorcón y era fotógrafo aficionado
- Fotos y vídeos del accidente de tren de alta velocidad en Córdoba
- El frío vuelve con fuerza a Madrid: la Comunidad activa el nivel 1 de alerta por temperaturas bajo cero este martes
- Samuel, fallecido en el descarrilamiento de Adamuz, era policía en Madrid y había sido padre hace 18 meses