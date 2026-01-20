Trasladada al hospital una trabajadora de Toledo tras caerle un palet encima en la fábrica que trabaja

En la mañana de este martes una mujer de 45 años ha sido trasladada al Hospital Universitario de Toledo después de que le cayera un palet de la fábrica en la que trabaja en la pierna.

Según han informado los Servicios de Emergencia del 112 de Castilla-La Mancha a la agencia Europa Press, el accidente ha tenido lugar sobre las 11:48 horas en las instalaciones de la empresa situada en la calle Río Jarama del polígono industrial de Santa María de Benquerencia.

Tras acudir al lugar de los hechos, una UVI móvil ha trasladado a la trabajadora al centro hospitalario. También acudieron hasta el lugar agentes de la Policía Local y Policía Nacional.