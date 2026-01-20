Se encuentra ingresada
Se suma una toledana más a los heridos en el accidente ferroviario de Adamuz: una mujer natural de Miguel Esteban que viajaba acompañada de su marido, uno de los 42 fallecidos
La mujer que se encuentra ingresada en el hospital Reina Sofía de Córdoba, natural del municipio toledano, viajaba junto a su marido, una las 42 víctimas mortales del accidente
Se siguen conociendo historias y nombres propios de los afectados por el accidente ferroviario Adamuz (Córdoba), que lleva por el momento 42 víctimas mortales y decenas de heridos. Según el último balance de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), 39 afectados en el siniestro permanecen ingresados en hospitales andaluces. Gran parte de estos en el hospital Reina Sofía de Córdoba, donde se encuentran ingresadas dos toledanas: la residente médico de Familia Amalia Montealegre y una mujer natural del municipio Miguel Esteban.
Mientras que la joven natal de Talavera de la Reina "se encuentra bien, dentro de la gravedad", tal y como explicó su madre Inmaculada Caro a Radio Castilla - La Mancha, la mujer originaria de la localidad de Miguel Esteban se encuentra fuera de peligro. Esta última viajaba junto a su marido en el Iryo que descarriló con destino a Madrid, donde reside la pareja. Su marido, natural de la capital, se encuentra entre las 42 víctimas mortales del accidente.
El municipio de Miguel Esteban hará un minuto de silencio mañana miércoles
Desde el Ayuntamiento de Miguel Esteban expresaron sus condolencias a la familia y allegados de la pareja a través de un comunicado en sus redes sociales. Además, el Consistorio ha convocado para mañana miércoles, a las 12:00 horas, un minuto de silencio en la plaza del ayuntamiento. Un hecho que ha afectado de lleno a esta localidad de menos de cinco mil habitantes.
"De manera especial, queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame a nuestra vecina por la pérdida de su marido, compartiendo el dolor de su familia y allegados", expresaba el equipo de gobierno en el comunicado.
Por el momento, sigue sin haber constancia de que entre las víctimas mortales haya personas naturales de Castilla-La Mancha. Mientras que estas dos mujeres toledanas permanecen ingresadas en el hospital Reina Sofía de Córdoba
