El icónico retrato de David Beckham subastado por casi 20.000 euros se realizó en este lugar de Toledo

La familia Beckham se está enfrentando a una de sus mayores polémicas, después de que el hijo mayor del matrimonio Brooklyn Beckham explotara en redes sociales y diera todos los detalles del enfrentamiento entre ellos. El joven ha explicado que sus padres han controlado todas las narrativas de su vida y no siempre le han dejado ser él. Eso ha hecho que muchos empiecen a repasar y analizar algunos de los momentos más relevantes de la pareja y uno muy importante ocurrió en Toledo.

El retrato se realizó para la revista Vanity Fair

Cuando Brooklyn Beckham tenía apenas 4 años, era cuando su padre estaba en el Real Madrid. La cercanía de la capital con Toledo, provocó que el futbolista realizara uno de sus retratos más recordados en la ciudad. Años después, esa imagen sería comprada por una desorbitada cantidad de dinero.

En junio de 2004, David Beckham fue fotografiado por la artista Annie Leibovitz, fotógrafa estadounidense. Se trataba de un reportaje muy especial para la revista Vanity Fair. El exfutbolista aparece de frente, sin camiseta, con la cabeza cubierta por una toalla, una imagen sencilla en la que el protagonista era su físico trabajado.

Esta icónica fotografía de Beckham fue tomada en la Plaza de Toros de Añover del Tajo, muy cerca de la capital cerca del centro de la capital. Este emplazamiento se reconoce con la arena del ruedo y la pared roja de madera que el futbolista tiene detrás.

Lo que puede parecer una sesión de fotografías más de la familia, como las muchas que también ha protagonizado Brooklyn Beckham, cogió especial relevancia en 2016. La galería Phillips de Londres organizó una subasta con cincuenta fotografías del jugador, agrupadas bajo el título 'David Beckham: The Man' (David Beckham: El hombre), cuyos beneficios fueron destinados a la fundación Positive View y Unicef.

Finalmente, esta pieza de Annie Leibovitz se vendió en la subasta por 15.000 libras, algo más de 19.000 euros. La imagen más cara de la subasta alcanzó las 75.000 libras, rozando los 100.000 euros.

Los Beckham son unos enamorados de España

El padre de Brooklyn Beckham no fue el único que estuvo en Toledo. No es un secreto que por las calles de la ciudad han pasado una larga lista de famosos y de todos los tipos, como Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía.

En el caso de David Beckham, después de su retirada del futbol sigue siendo un enamorado de la marca España y ha seguido visitando el país, aunque ya no tenga vinculación con el Real Madrid. Una de las últimas y más recordadas fue cuando estuvo en Sevilla con motivo de la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio en 2019, pero no fue la única.

Una sorprente fue cuando Beckham y su esposa Victoria visitaron Valladolid para celebrar el cumpleaños de David en 2024. En esta ocasión, incluyeron una visita a las famosas bodegas Vega Sicilia y una comida en un restaurante de la ciudad