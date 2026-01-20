Continúa ingresada
La médica toledana herida en el accidente ferroviario de Adamuz "se encuentra bien, dentro de la gravedad", según relata su madre
La madre de Amalia Montealegre, natural de Talavera de la Reina, asegura que su hija "se encuentra bien, dentro de la gravedad" en el Hospital Reina Sofía de Córdoba
Pasadas más de 30 horas después del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), el balance por el momento es de 41 víctimas mortales y más de un centenar de heridos, de los cuales algunos de ellos continúan ingresados en varios hospitales andaluces. A poco más de media hora en coche de la zona cero, en Córdoba, 39 personas continúan ingresadas en hospitales de la ciudad, la mayoría en el Reina Sofía. Una de ellas es Amalia Montealegre, natural de Talavera de la Reina (Toledo) que viajaba en uno de los vagones del tren con destino a Córdoba y que se encuentra "bien dentro de la gravedad", según ha declarado su madre Inmaculada Caro en declaraciones a Radio Castilla-La Mancha.
En estos momentos la toledana, residente de cuarto año de medicina de Familia, se encuentra ingresada en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, a donde fue trasladada el pasado domingo tras esperar "alrededor de cuatro horas" a ser rescatada tras la colisión de los trenes. Fue el propio médico que atendió a Amalia el que avisó a su madre, a petición de la propia paciente mientras era trasladada al hospital junto a otros dos heridos en la ambulancia.
La madre relata cómo vivió su hija el accidente: "pasaron cuatro horas hasta que un policía y un bombero la sacaron"
Inmaculada Caro, aun con el susto en el cuerpo, relató cómo vivió su hija el accidente. Recuerda "que el vagón empezó a dar vueltas y ya se agarró al sillón. Lo siguiente es que todos los sillones se desprenden del suelo y que se encuentra aplastada por todos los sillones que se han abalanzado sobre ella. Pasa allí cuatro horas y es cuando la rescatan un bombero y un policía".
El nombre de Amalia Montealegre comenzó a sonar después de que el propio alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, se preocupara por su estado en el minuto de silencio celebrado a las puertas del Consistorio en la jornada de ayer. "Todo nuestro apoyo y ánimo para su familia, junto con nuestros mejores deseos".
Por el momento, sigue sin haber constancia de que entre las víctimas mortales haya personas naturales de Castilla-La Mancha.
