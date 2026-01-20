FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA
El lío de los profesores de Toledo con los festivos para el curso 25/26: "En desigualdad con el resto de localidades de la provincia"
La comunidad de docentes de Toledo solicitan a la Delegación Provincial de Toledo un festivo más o acabar el curso un día antes, para estar en las mismas condiciones que el resto de localidades de la provincia
Desde la Federación de Enseñanza de CCOO Toledo han expresado recientemente su malestar a la Delegación Provincial de Educación por "la imposición" de las dos festividades locales del calendario escolar para el curso 25/26: el 23 de enero y el 26 de noviembre.
El primero de ellos es por el día de San Ildefonso, patrón de la ciudad, y el segundo ha cambiado este año, ya que solía ser hasta ahora el Lunes de Pascua. El motivo de esta modificación, aprobada en Junta de Gobierno Local, se debe a la conmemoración del 40 aniversario de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, un hecho que se produjo el 26 de noviembre de 1986.
Y es que según el sindicato esta situación contradice la Orden 87/2025, de 4 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establece el calendario escolar para el curso 2025/2026, y los criterios y el procedimiento para la elaboración de los calendarios escolares provinciales en enseñanzas no universitarias de la comunidad de Castilla-La Mancha, en su artículo 4, relativo a días no lectivos.
Teniendo en cuenta los dos festivos impuestos, la comunidad educativa de Toledo explica que se encuentran en un "agravio comparativo con el resto de localidades de la provincia, ya que solo disfrutaremos de una festividad local en el actual curso escolar, contradiciendo la citada orden".
Es por ello por lo que la Federación de Enseñanza de CCOO Toledo pide que se "rectifique" la segunda festividad local del 26 de noviembre y se incluya esta dentro del calendario escolar del presente curso. Otra medida que barajan y proponen es que el curso finalice un día antes, para estar equilibrados con el resto de docentes.
El concejal de Educación echa balones fuera y culpa a la Delegación
Ante las acusaciones del sindicato, el concejal de Educación, Daniel Morcillo ha afirmado este martes que "la representante del Consejo Escolar mostró su rechazo a que se votase un segundo festivo, tal y como pretendía nuestro departamento". Por lo que todo hace indicar que habrá que esperar para ver si la comunidad que forma el profesorado de Toledo goza de un segundo festivo local durante este curso.
- Directo: Última hora del descarrilamiento del tren Madrid-Andalucía
- Los madrileños seleccionados por Amancio Ortega para estudiar el bachillerato en Estados Unidos: 'Siento que vivo en una película
- Retrasos de una hora en por lo menos siete trenes de alta velocidad Madrid-Barcelona por una incidencia en los sistemas de electrificación
- El tren descarrilado en Adamuz iba 'lleno de opositores': 'Nos ha dado un vuelco al corazón, nos salvamos por una hora de diferencia
- Pablo, el maquinista del Alvia fallecido en Adamuz, tenía 27 años, vivía en Alcorcón y era fotógrafo aficionado
- El frío vuelve con fuerza a Madrid: la Comunidad activa el nivel 1 de alerta por temperaturas bajo cero este martes
- Fotos y vídeos del accidente de tren de alta velocidad en Córdoba
- Samuel, fallecido en el descarrilamiento de Adamuz, era policía en Madrid y había sido padre hace 18 meses