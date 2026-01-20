El lío de los profesores de Toledo con los festivos para el curso 25/26: "En desigualdad con el resto de localidades de la provincia"

Desde la Federación de Enseñanza de CCOO Toledo han expresado recientemente su malestar a la Delegación Provincial de Educación por "la imposición" de las dos festividades locales del calendario escolar para el curso 25/26: el 23 de enero y el 26 de noviembre.

El primero de ellos es por el día de San Ildefonso, patrón de la ciudad, y el segundo ha cambiado este año, ya que solía ser hasta ahora el Lunes de Pascua. El motivo de esta modificación, aprobada en Junta de Gobierno Local, se debe a la conmemoración del 40 aniversario de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, un hecho que se produjo el 26 de noviembre de 1986.

Y es que según el sindicato esta situación contradice la Orden 87/2025, de 4 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establece el calendario escolar para el curso 2025/2026, y los criterios y el procedimiento para la elaboración de los calendarios escolares provinciales en enseñanzas no universitarias de la comunidad de Castilla-La Mancha, en su artículo 4, relativo a días no lectivos.

Teniendo en cuenta los dos festivos impuestos, la comunidad educativa de Toledo explica que se encuentran en un "agravio comparativo con el resto de localidades de la provincia, ya que solo disfrutaremos de una festividad local en el actual curso escolar, contradiciendo la citada orden".

Es por ello por lo que la Federación de Enseñanza de CCOO Toledo pide que se "rectifique" la segunda festividad local del 26 de noviembre y se incluya esta dentro del calendario escolar del presente curso. Otra medida que barajan y proponen es que el curso finalice un día antes, para estar equilibrados con el resto de docentes.

El concejal de Educación echa balones fuera y culpa a la Delegación

Ante las acusaciones del sindicato, el concejal de Educación, Daniel Morcillo ha afirmado este martes que "la representante del Consejo Escolar mostró su rechazo a que se votase un segundo festivo, tal y como pretendía nuestro departamento". Por lo que todo hace indicar que habrá que esperar para ver si la comunidad que forma el profesorado de Toledo goza de un segundo festivo local durante este curso.