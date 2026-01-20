DIPUTACIÓN
La estrategia de Toledo para consolidarse como referente turístico en FITUR: nueva feria gastronómica, oleoturismo y experiencias
La Diputación de Toledo presentará en FITUR 2026 una estrategia centrada en el turismo de experiencias, la gastronomía y el oleoturismo para potenciar la región como destino nacional
FITUR 2026 volverá a convertirse en una de las citas más importantes de la agenda nacional. En esta celebración no puede faltar la representación de la Diputación de Toledo, uno de los lugares que más turistas recibe en España durante el año. La estrategia para la feria consistirá en dar a conocer las experiencias tan únicas y memorables que puedes tener en la región.
Así es la estrategia de la Diputación de Toledo para FITUR 2026
Principalmente, la estrategia que la Diputación de Toledo va a presentar en FITUR 2026 se basará en el turismo de experiencias, gastronomía y oleoturismo. El objetivo será mostrar la región como un lugar de referencia para el turismo interior, gracias a la gran calidad que puedes encontrar en el territorio.
La presidenta de la institución, Concepción Cedillo, presentará la propuesta durante la jornada dedicada a Toledo. Ocurrirá el próximo sábado 24 de enero y la exposición destacará la combinación de patrimonio, gastronomía y cultura que tiene el turismo del territorio.
Uno de los principales puntos de la presentación de Toledo en FITUR 2026 es el programa '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias'. Este plan ofrece actividades culturales y de ocio por algunos de los puntos históricos de la región más importantes. La región es conocida por sus espectaculares castillos, como el parador de Oropesa o el castillo medieval que arrasa para escapadas de fin de semana.
Lo cierto es que el programa '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias' ha sido todo un éxito en 2025, con más de 300.000 usuarios interesándose por él en su página web. Para este 2026, se van a incorporar nuevos castillos, especialmente en el medio rural.
'Sabor a Toledo' como un pilar del turismo en 2026
En la estrategia de Toledo par FITUR 2026, el oleoturismo se convertirá en uno de los puntos más importantes. La región cuenta con más de 100 almazaras y el objetivo es promocionar variedades como Cornicabra, Picual, Arbequina, Hojiblanca y Acebuchina. Para promover la cultura del aceite, la Diputación va a reforzar su presencia en eventos internacionales, como la World Olive Oil Exhibition 2026.
Además, la institución va a lanzar el proyecto 'Sabor Toledo', una feria gastronómica provincial prevista para el otoño de 2026. Con esta celebración, se pretende situar la gastronomía como eje estratégico del turismo. En esta exposición se van a promover productos locales, mientras se apoya a emprendedores y hosteleros.
La gran novedad de Toledo para FITUR 2026 es que la Diputación pondrá en marcha dos autobuses de promoción turística, concebidos como oficinas móviles que acercarán la oferta turística a municipios más despoblados o alejados de los grandes núcleos urbanos.
- Directo: Última hora del descarrilamiento del tren Madrid-Andalucía
- Los madrileños seleccionados por Amancio Ortega para estudiar el bachillerato en Estados Unidos: 'Siento que vivo en una película
- Retrasos de una hora en por lo menos siete trenes de alta velocidad Madrid-Barcelona por una incidencia en los sistemas de electrificación
- El tren descarrilado en Adamuz iba 'lleno de opositores': 'Nos ha dado un vuelco al corazón, nos salvamos por una hora de diferencia
- Pablo, el maquinista del Alvia fallecido en Adamuz, tenía 27 años, vivía en Alcorcón y era fotógrafo aficionado
- Fotos y vídeos del accidente de tren de alta velocidad en Córdoba
- Samuel, fallecido en el descarrilamiento de Adamuz, era policía en Madrid y había sido padre hace 18 meses
- Dos trenes de alta velocidad descarrilan en Adamuz (Córdoba): hay más de una veintena de muertos y un centenar de heridos