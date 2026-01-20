¿Qué hace Can Yaman en el centro de Toledo, quiénes le acompañan y hasta cuándo estará en la ciudad?

No es ningún secreto que Toledo es una ciudad de película (prueba de ello es su futura Ciudad del Cine) y muchos coinciden en que parece un escenario de cuento. Eso explica que muchos profesionales del cine se decanten por la ciudad para todo tipo de rodajes. El último en sumarse a la lista es el actor turco Can Yaman, uno de los más aclamados de los últimos años.

El actor turco Can Yaman se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas internacional, especialmente para el público de las telenovelas y la ficción televisiva. Después de unos meses convulsos en su vida personal, los vecinos de Toledo se lo han encontrado en uno de los barrios más conocidos de la ciudad.

¿Qué hace el actor turco Can Yaman en Toledo?

Los vecinos de Toledo se han sorprendido de encontrarse a Can Yaman por algunas de sus calles más concurridas. Además, no ha estado solo, sino que le han acompañado algunos actores de renombre y grandes referentes de la actuación, como María de Nati, Andrea Duro, Félix Gómez, Noa Rollón, Michelle Calvo, Paco Tous, Marta Solaz o Víctor Clavijo.

El motivo por el que se ha dado esta concentración de famosos en la ciudad es por el rodaje de la serie 'El laberinto de las mariposas'. Concretamente, las escenas se han grabado en el barrio de Corea. Una gran producción que llega tras las escenas de 'The Walking Dead' del pasado mes de septiembre.

El rodaje de Can Yaman en Toledo se va a alargar durante cuatro días, así que todavía se lo pueden encontrar muchos vecinos o turistas que visiten el centro de la ciudad. En el barrio de Corea en Palomarejos, cerca del hospital Virgen de la Salud, es donde la productora se ha instalado, pero no será el único escenario, porque en la noche del lunes ya grabaron las primeras escenas en la estación del tren.La serie 'El Laberinto de las Mariposas' es una de las más esperadas del año, desde que el pasado verano se anunció que el actor turco iba a participar en una producción española.

Secuoya Studios es la productora de esta nueva serie española. Según explicaron en un comunicado, 'El laberinto de las mariposas' es una ficción que combina acción, romance e intriga con una historia ambientada en el mundo del espionaje.

Los últimos meses en la vida de Can Yaman

Aunque Can Yaman está viviendo unos meses muy buenos en el terreno laboral, lo cierto es que en su vida personal no ha tenido la misma fortuna. Durante las celebraciones de Año Nuevo, el actor turco se encontró en un club nocturno con una redada antidrogas en la que terminó arrestado.

Can Yaman tenía un mal pronóstico en un primer momento, pero finalmente consiguió su libertad y pudo dar las explicaciones convenientes. En la presentación de su nueva serie para Movistar+, 'El Turco', contestó que ese tipo de controles en Turquía son muy habituales y no le pillaron por sorpresa: "Lo sabía, así que fui igual porque no tengo nada que ocultar, no me esperaba que me detuviesen, pero estaba tranquilísimo. Además, pudo volver a viajar sin problemas al poco tiempo: "Me han detenido y me han liberado enseguida, no teníamos nada, al día siguiente fui a Italia y todo sigue como tiene que seguir”, explicó para el medio VerTele.