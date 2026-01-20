Más de 35.000 toledanos recibirán el Bono Social Térmico el próximo mes de marzo

El Gobierno de Castilla-La Mancha adelantará el pago del Bono Social Térmico correspondiente al año 2025 a lo largo del próximo mes de marzo. Una ayuda de cerca de 30 millones de euros que se repartirá entre cerca de 112.000 personas vulnerables de la comunidad —de las cuales 35.398 son residentes en la provincia de Toledo— destinada a contribuir en los gastos de calefacción y agua caliente.

Así lo ha anunciado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien ha recordado que se trata de un único pago que oscila entre los 139 y 400 euros por persona, dependiendo de las circunstancias del beneficiario. Esta actuación, la cual comenzará mañana 21 de enero con las primeras notificaciones, supone un adelanto respecto a ejercicios anteriores, cuando los abonos se realizaban tradicionalmente al final de la temporada invernal; lo que retrasaba el acceso de muchos hogares vulnerables a los recursos necesarios para afrontar los mayores costes energéticos en los meses fríos del año.

El objetivo es que los beneficiarios dispongan "del dinero en invierno, que es cuando más aumentan las facturas eléctricas", subrayó Gómez. Para garantizar que la notificación llegue a todos ellos, la Junta ha preparado un sistema de comunicación tanto por correo postal como por correo electrónico, con un total de más de 110.000 avisos —68.151 cartas y 43.753 vía correo electrónico— programados desde finales de enero.

Toledo, la provincia con más beneficiarios: 35.398

Estos fondos son transferidos por el Estado y gestionados por las comunidades autónomas. Mientras que la cuantía individual depende de dos factores fundamentales: la zona climática de residencia habitual, y el grado de vulnerabilidad del beneficiario. Siguiendo estos criterios, 111.904 personas recibirán este bono social en Castilla - La Mancha. Y respecto a la distribución provincial, Toledo acumula el mayor número de beneficiaros: 35.398. A este le sigue Albacete (27.579), Ciudad Real (26.159), Cuenca (14.514) y por último Guadalajara, con 8.254 beneficiarios.

Estas ayudas complementan otras medidas sociales y se han ido ampliando en los últimos años tanto en número de beneficiarios como en presupuesto, reflejando el incremento de las necesidades derivadas de la escalada de costes energéticos. Además, Gómez ha recordado que los ciudadanos podrán comunicarse con la Oficina de Asesoramiento Energético para resolver cualquier duda acerca del Bono Social Térmico.