Ya son 34 las enfermedades que se pueden detectar con la prueba del talón en Castilla-La Mancha

La prueba del talón es un estudio analítico que se realiza a los recién nacidos en las primeras 48 a 72 horas de vida y permite la detección precoz de determinadas enfermedades antes de que aparezcan los primeros síntomas. El número de patologías incluidas en el cribado depende de cada comunidad autónoma. Así, por ejemplo, la Región de Murcia ha incorporado hasta un total de 40 enfermedades, mientras que Andalucía incluye 35 en su programa de cribado neonatal.

Este martes, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado la resolución de la Dirección General de Salud Pública por la que se actualiza el listado de enfermedades detectadas en el programa de detección precoz neonatal: de 10 en 2015 a 34 en 2026. Se trata de una de las principales actuaciones preventivas que se llevan a cabo en materia de salud pública. Y es que, la prueba del talón es fundamental porque permite iniciar un tratamiento temprano que pueda mejorar el pronóstico de la enfermedad y la calidad de vida.

Las enfermedades que se pueden detectar con la prueba del talón en Castilla-La Mancha