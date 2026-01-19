La tensa situación del CEIP Gregorio Marañón, en Toledo: un alumno "agresivo" expande el miedo entre compañeros y profesores

La situación en el curso de tercero de Primaria en el CEIP Gregorio Marañón (Toledo) es grave. Según denuncian padres y madres de los alumnos de este curso, "hay un escolar con conductas muy graves que impide garantizar la protección, seguridad y bienestar físico y emocional del resto de alumnos y profesorado".

Como muestra de rechazo y protesta, estos estudiantes no asistieron a clase durante el pasado jueves y viernes. Y tampoco han ido este lunes. Al menos, la gran mayoría de ellos.

Pero esta tensa situación viene de lejos. Ya en marzo de 2024 una inspección educativa registró incluso un parte médico por lesiones. Desde la Delegación de Educación en Toledo explicaron que los Servicios de Inspección estarán también en el centro durante este lunes para tratar la situación con el personal del colegio. De hecho, durante la jornada de hoy tendrá lugar una reunión entre todas las partes afectadas: centro y padres. A esta hora de la mañana, como ha podido saber EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, la directiva del colegio se encuentra reunida para afrontar e intentar encontrar solución a la delicada situación.

Desde el AMPA del centro no culpan al colegio. Al contrario. Afirman que "el equipo directivo del colegio ha hecho todo lo que está en su mano. Sentimos que el centro está haciendo su parte, pero el inspector no está escalando la toma de decisiones a quien corresponde".

Cartel de la campaña que están llevando a cabo padres y madres del alumnado afectado / Europa Press

No solo son los alumnos los que protestan; también lo hace el profesorado, con varios casos de baja por el ambiente que se respira en el curso de tercero de Primaria. Fuentes cercanas al colegio explican al diario EL ESPAÑOL que "ningún curso hemos tenido siempre al mismo profesor". Y describen un escenario de "hostigamiento continuo".

Este grupo de familias se amparan en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi), que reconoce el derecho de todos los menores a desarrollarse en entornos educativos seguros, libres de cualquier forma de violencia.