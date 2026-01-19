Este es el pueblo más barato de Toledo para comprarse una casa y el quinto de España: a hora y media de Madrid

El precio de la vivienda es uno de los temas por excelencia de la actualidad. Sus precios desorbitados lo convierten en un tema que preocupa a buena parte de España, pues hacerse con una casa parece —en muchas ocasiones— misión imposible. Es el principal problema para el 39,9 % de los españoles, según los últimos datos del Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Según la plataforma Idealista, hasta cuatro de los cinco municipios donde es más barato comprar una vivienda se encuentran en Castilla-La Mancha, donde el valor medio del metro cuadrado es de 1.027 euros. De estos, los tres primeros se encuentran en la provincia de Ciudad Real, mientras que el top 5 lo cierra Villacañas, ubicado a menos de una hora de Toledo y a una hora y media de Madrid. Con un valor medio de 479 euros/m², hasta 40 inmuebles se encuentran a la venta en este municipio de menos de 10.000 habitantes.

Así es Villacañas, el municipio de Toledo más económico para adquirir una vivienda

Villacañas, con una superficie de 268,51 kilómetros cuadrados, cuenta con rincones y lugares de interés arquitectónicos que merecen una visita, principalmente su iglesia parroquial y las ermitas del municipio. Uno de sus principales atractivos es el Museo Municipal del Silo, una construcción autóctona declarada como Bien de Interés Cultural. Esta consiste en las viviendas excavadas en el subsuelo por los jornaleros que a mediados del siglo XVIII, a consecuencia de la desamortización y roturación de nuevas tierras, se fueron a trabajar a esta zona y se encontraban con escasez de recursos económicos. Así, el municipio cuenta con una de estas particulares viviendas adaptadas a las necesidades de una familia con el ajuar y el mobiliario también dentro del recinto museístico que se encuentra en la calle Sol.

El museo municial del Silo, uno de los principales atractivos turísticos de Villacañas / Ayuntamiento de Villacañas

También cuenta con varias construcciones del siglo XVIII que no pasan desapercibidas, como la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción de estilo renacentista, y las ermitas del Cristo y de San Roque. La primera de ellas data también del siglo XVIII de estilo neoclásico, mientras que la de San Roque fue construida hacia 1835 siguiendo el más puro estilo de arquitectura popular: con un arco rebajado en su pie da acceso a una única nave de planta rectangular. Sin embargo, la más antigua, la ermita de la Virgen de la Concepción fue construida en el siglo XVI.

Almadén, el municipio más barato donde comprar una casa

Según este informe de Idealista, Ciudad Real es la provincia de España más barata donde comprar una vivienda. Así lo demuestra el top3 de los municipios más asequibles de España: Almadén (335 euros/m²), Almodóvar del Campo (472 euros/m²) y Socuéllamos (460 euros/m²). En cuarto lugar —y único municipio gallego dentro de este registro de Idealista que alcanza los 20 municipios españoles donde el valor del metro cuadrado está por debajo de los 500 euros— se encuentra Leiro, en la provincia de Ourense, donde el precio medio metro cuadrado es tan solo un euro menos que la media de Villacañas.

Cerca de entrar en este ranking se encuentra otro municipio toledano: Corral de Almaguer, perteneciente a la comarca de la Mancha Alta de Toledo —conocida por sus viñedos— donde el precio asciende a los 513 euros/m².