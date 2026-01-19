Uno de los peores accidentes ferroviarios de España ocurrió en Castilla-La Mancha con 19 muertos y más de 30 heridos

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba) este domingo, en el que al menos 39 personas han muerto y un centenar han resultado heridas, es el cuarto siniestro ferroviario más grave registrado en España. Entre las cuatro peores tragedias ferroviarias de nuestro país se encuentra la que ocurrió en Castilla-La Mancha el 3 de junio de 2003.

Diecinueve muertos y 38 heridos al colisionar frontalmente, en el término municipal de Chinchilla (Albacete), un tren Talgo con 86 personas a bordo y un mercancías que circulaban por un tramo de vía única. Ese día, un tren Talgo de pasajeros que circulaba por la línea Madrid–Cartagena colisionó frontalmente con un tren de mercancías en un tramo de vía única cerca de la estación de Chinchilla de Montearagón.

Imagen aérea del accidente en Chinchilla (Albacete) en 2003 / EFE

"Error" humano en la gestión del tráfico ferroviario

El accidente sacudió a España entera. 19 personas fallecieron y más de 30 resultaron heridas, muchas de ellas gravedad. La mayoría de las víctimas eran pasajeros del Talgo, ya que los primeros vagones quedaron completamente destrozados y algunos se incendiaron tras la colisión.

El siniestro movilizó un amplio dispositivo de emergencia: ambulancias, bomberos, Guardia Civil, Policía Nacional o Policía Local, que trabajaron durante horas para rescatar a los heridos y trasladarlos a centros sanitarios de la zona, incluyendo el Hospital General Universitario de Albacete.

Según se publicó solo 16 después de la tragedia, "Renfe mantiene el error del jefe de circulación de la estación de Chinchilla (Albacete) como causa del choque frontal de dos trenes el pasado día 3 en el que fallecieron un total de 19 personas, según el resultado de la investigación técnica que la compañía ferroviaria ha llegado a cabo tras el siniestro y cuyo resultado expuso hoy su presidente, Miguel Corsini, en el Congreso".

Y es que, de acuerdo a las investigaciones, ambos trenes fueron autorizados a ocupar la misma vía sin que existieran sistemas automáticos de prevención que evitaran la colisión. El accidente reabrió el debate sobre la modernización y seguridad de la red ferroviaria española, especialmente en tramos de vía única con circulación de trenes de pasajeros y mercancías.