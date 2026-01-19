Una médica toledana, entre los heridos del descarrilamiento en Adamuz: regresaba a Córdoba para trabajar

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad ocurrido ayer en Adamuz (Córdoba) ha dejado, por el momento, 39 fallecidos y más de 150 heridos. Entre ellos, se encuentra una doctora natal de Talavera de la Reina (Toledo): Amalia Montealegre, residente de cuarto año de medicina de Familia en el hospital Infanta Elena, quien viajaba en uno de los vagones del tren con destino a Córdoba, donde ejerce su profesión, y que actualmente permanece ingresada en la UVI.

Así lo ha dado a conocer el alcalde del municipio toledano, José Julián Gregorio, quien ha expresado "sus mejores deseos" de recuperación en el minuto de silencio que se guardó este mediodía a las puertas del ayuntamiento: “Todo nuestro apoyo y ánimo para su familia”.

El edil, junto a miembros de la Corporación Municipal y trabajadores municipales, quisieron mostrar su respeto y solidaridad con las víctimas, sus familias y allegados por "la desgracia nacional" provocada por el accidente ferroviario. Gregorio ha manifestado que el municipio toledano se une "al dolor de toda España y a la terrible e irreparable pérdida de las familias que atraviesas momentos de enorme sufrimiento".

Entre los heridos, también se encuentra una mujer de Albacete

Por el momento, no hay constancia de que haya víctimas mortales naturales de Castilla-La Mancha. Sin embargo, la portavoz del Gobierno castellanomanchego, Esther Padilla, ha informado tras el minuto de silencio convocado en la sede de la Presidencia de la Junta de Comunidades, que una joven albaceteña ha resultado herida leve y se encuentra "en mejor situación que otros afectados".

Minuto de silencio en Talavera de la Reina con motivo del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz / Ayuntamiento de Talavera de la Reina

En el acto celebrado en Talavera de la Reina, también se aprovechó para recordar a los dos jóvenes —Guillermo y Cayetana— que perdieron la vida en un accidente de tráfico el pasado fin de semana en la carretera del canal bajo del Alberche, entre las localidades de Pepino y San Román de los Montes, a escasos 15 kilómetros de Talavera.

Los dos jóvenes, el chico de 20 y la chica de 19 años, fallecieron ayer domingo en torno a las 4:40 horas tras la salida de la vía de su vehículo. Ambos quedaron atrapados en el vehículo y cuando acudieron los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por salvar la vida de los dos fallecidos. El municipio de San Román de los Montes declaró tres días de luto por el suceso desde ayer domingo, cuando ya ondeaban las banderas a media asta en la fachada del Consistorio.