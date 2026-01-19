Ingresada en la UVI
Una médica toledana, entre los heridos del descarrilamiento en Adamuz: regresaba a Córdoba para trabajar
Se trata de la doctora Amalia Montealegre natural de Talavera de la Reina, residente de cuarto año de medicina de Familia, que se encuentra actualmente ingresada en la UVI
El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad ocurrido ayer en Adamuz (Córdoba) ha dejado, por el momento, 39 fallecidos y más de 150 heridos. Entre ellos, se encuentra una doctora natal de Talavera de la Reina (Toledo): Amalia Montealegre, residente de cuarto año de medicina de Familia en el hospital Infanta Elena, quien viajaba en uno de los vagones del tren con destino a Córdoba, donde ejerce su profesión, y que actualmente permanece ingresada en la UVI.
Así lo ha dado a conocer el alcalde del municipio toledano, José Julián Gregorio, quien ha expresado "sus mejores deseos" de recuperación en el minuto de silencio que se guardó este mediodía a las puertas del ayuntamiento: “Todo nuestro apoyo y ánimo para su familia”.
El edil, junto a miembros de la Corporación Municipal y trabajadores municipales, quisieron mostrar su respeto y solidaridad con las víctimas, sus familias y allegados por "la desgracia nacional" provocada por el accidente ferroviario. Gregorio ha manifestado que el municipio toledano se une "al dolor de toda España y a la terrible e irreparable pérdida de las familias que atraviesas momentos de enorme sufrimiento".
Entre los heridos, también se encuentra una mujer de Albacete
Por el momento, no hay constancia de que haya víctimas mortales naturales de Castilla-La Mancha. Sin embargo, la portavoz del Gobierno castellanomanchego, Esther Padilla, ha informado tras el minuto de silencio convocado en la sede de la Presidencia de la Junta de Comunidades, que una joven albaceteña ha resultado herida leve y se encuentra "en mejor situación que otros afectados".
En el acto celebrado en Talavera de la Reina, también se aprovechó para recordar a los dos jóvenes —Guillermo y Cayetana— que perdieron la vida en un accidente de tráfico el pasado fin de semana en la carretera del canal bajo del Alberche, entre las localidades de Pepino y San Román de los Montes, a escasos 15 kilómetros de Talavera.
Los dos jóvenes, el chico de 20 y la chica de 19 años, fallecieron ayer domingo en torno a las 4:40 horas tras la salida de la vía de su vehículo. Ambos quedaron atrapados en el vehículo y cuando acudieron los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por salvar la vida de los dos fallecidos. El municipio de San Román de los Montes declaró tres días de luto por el suceso desde ayer domingo, cuando ya ondeaban las banderas a media asta en la fachada del Consistorio.
- Los madrileños seleccionados por Amancio Ortega para estudiar el bachillerato en Estados Unidos: 'Siento que vivo en una película
- Directo: Última hora del descarrilamiento del tren Madrid-Andalucía
- Dimite el alcalde de Morata de Tajuña tras ser procesado por un delito de prevaricación
- ¿Dónde nevará en Madrid este domingo? Estas son las zonas con más probabilidades de nieve
- Retrasos de una hora en por lo menos siete trenes de alta velocidad Madrid-Barcelona por una incidencia en los sistemas de electrificación
- El tren descarrilado en Adamuz iba “lleno de opositores”: “Nos ha dado un vuelco al corazón, nos ha salvado una hora de diferencia”
- Nieve en Madrid: estas son las zonas de la Comunidad con avisos durante el fin de semana
- Fotos y vídeos del accidente de tren de alta velocidad en Córdoba