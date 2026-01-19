Toledo presume de 40 años como Ciudad Patrimonio de la Humanidad con una gran campaña en FITUR

El concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM, José Manuel Velasco, ha destacado las líneas estratégicas con las que Toledo acudirá a la Feria Internacional de Turismo 2026, que se celebrará del 21 al 25 de enero.

Esta es una edición clave, marcada por la celebración del 40º aniversario de la declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad (1986). Bajo el lema 'Toledo, tu patrimonio mundial', la ciudad apuesta por un modelo de turismo "de calidad, sostenible y compatible con la vida de sus residentes".

Una nueva campaña turística que reivindica un estilo de vida

Tras los hitos alcanzados en la pasada edición de FITUR, como la guía exclusiva de Lonely Planet dedicada a Toledo, o el Plan de Sostenibilidad Turística de la ciudad, "Toledo da un paso más con un proyecto que, no solo promociona sus recursos patrimoniales, sino que reivindica un estilo de vida y una forma de sentir la ciudad", según ha indicado Velasco.

De esta forma, la campaña de promoción turística 2026 contará con una imagen ilustrada inédita de la panorámica de Toledo, creada por la marca registrada 'Minuni', que aporta una visión "artística, contemporánea y llena de color de la ciudad". Es una ilustración que continúa el éxito del calendario presentado recientemente y que será el eje visual de toda la estrategia.

Cartel campaña turística Toledo para el FITUR / Ayuntamiento de Toledo

El mensaje central, 'Toledo, tu patrimonio mundial. 40 años siendo universales, y muchas noches para ser inolvidables', refuerza el carácter conmemorativo y emocional de la campaña, "conectando pasado y futuro, historia y creatividad contemporánea".

2026, un año repleto de celebraciones

En este sentido, el año 2026, será especialmente significativo para Toledo, con una agenda cultural y patrimonial de "primer nivel", según ha señalado el concejal de Turismo. Comenzando, sin duda alguna, por la conmemoración de los 40 años como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, cuya fecha central es el 26 de noviembre.

Ese día, para el que quedan más de diez meses, será festivo local por primera vez en la historia de la ciudad, como símbolo de orgullo y pertenencia. "Llevamos cuatro décadas siendo Patrimonio de la Humanidad; ahora queremos ser el patrimonio de vuestros recuerdos", ha explicado Velasco.

Catedral de Toledo / Ayuntamiento de Toledo

Por otro lado, este año también se conmemora el VIII Centenario de la Catedral Primada; así como los 450 años del Mesón de la Fruta, del Teatro de Rojas y el 25 aniversario del Consorcio de la Ciudad de Toledo.

Música y emoción que simboliza el encuentro entre el Toledo eterno y el Toledo actual

Uno de los elementos más innovadores de la campaña, según ha explicado el concejal, es un vídeo promocional de 1 minuto y 38 segundos, acompañado por la canción 'Quédate conmigo' del artista toledano Pole, Ciudadano de Honor en el año 2024. La elección musical busca una conexión directa con las nuevas generaciones y refuerza el mensaje de incentivar la pernoctación y el disfrute de la noche toledana.

De hecho, esta colaboración, según palabras de Velasco, "simboliza el encuentro entre el Toledo eterno y el actual, uniendo la solemnidad de su historia milenaria con la energía creativa de su juventud y ampliando el público objetivo hacia los segmentos millennial y Gen Z".

El concejal de Turismo ha reiterado que con esta campaña Toledo "no busca más turistas, sino mejores experiencias, apostando por un turismo que pernocta, consume cultura y genera riqueza local, al tiempo que es respetuoso con el Casco Histórico y sus residentes.

"Con esta propuesta, Toledo se presenta en FITUR 2026 como una ciudad viva, orgullosa de su historia y deicida a liderar el turismo experiencial desde la emoción, la sostenibilidad y la identidad", ha señalado Velasco".

Feria Internacional de Turismo 2026

Toledo estará presente en FITUR 2026 en el Pabellón 7, dentro del stand de Castilla-La Mancha, con una intensa agenda institucional y técnica, que incluirá encuentros con el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, la Red de Juderías, la Red de Ciudades AVE y foros sobre destinos turísticos inteligentes, sostenibilidad y digitalización.

De manera paralela, la campaña tendrá una destacada presencia exterior en Madrid, con difusión en pantallas de gran formato en la Gran Vía, en Callao, Atocha y Chamartín, así como en teatros y estaciones, durante la semana de celebración de FITUR.

Además, un autobús turístico XL vinilado recorrerá la capital y el eje Madrid-Toledo durante varias semanas.