Directo accidente Adamuz
TRAGEDIA FERROVIARIA

Castilla-La Mancha ofrece sus hospitales para atender a las víctimas del descarrilamiento en Adamuz

El descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba, ha provocado hasta el momento 39 fallecidos, mientras la consejera Sara Simón asegura que Castilla-La Mancha ofrece ayuda hospitalaria

Silencio y duelo en Atocha un día después del accidente de trenes en Adamuz: "No sabemos nada"

Así se encuentra la zona cero del accidente de dos trenes en Adamuz

Rafa Sardiña

Rafa Sardiña

Continúan las labores de búsqueda de víctimas tras el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba) que, según el último balance oficial, se ha saldado con 39 fallecimientos. Un tren de la compañía Iryo desacarriló y chocó contra otro tren que circulaba en la vía contigua, un Alvia de Renfe, cuyo maquinista es uno de los fallecidos en el accidente.

Hasta el momento, no hay constancia de víctimas mortales ni heridos de Castilla-La Mancha, pero la consejera de Igualdad, Sara Simón, ha avanzado en CMM que la región ha ofrecido camas hospitalarias y puestos UCI que "fuesen necesarios" para los afectados por el descarrilamiento en Adamuz. En la noche de ayer domingo, en colaboración con Renfe, se ayudó a trasladar a personas desde la estación de tren de Ciudad Real a su destino.

La línea ferroviaria en Toledo sigue funcionando

El accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, no afecta de momento a los servicios comerciales entre Madrid, Toledo, Ciudad Real y Puertollano, que se prestan con normalidad.

