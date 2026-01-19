Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo accidente AdamuzSilencio y duelo en AtochaÓscar PuenteOpositores descarrilamiento trenVuelos IberiaBúsqueda de RichiBecas Amancio OrtegaDía Mundial de las palomitasCuesta de Moyano
instagramlinkedin

DISPOSITIVO ESPECIAL

Así es el plan anti-robo de aceitunas que ha activado la Guardia Civil en Toledo para la campaña de 2026

Diferentes unidades de la Benemérita trabajan y vigilan ya los campos de la provincia de Toledo para evitar la oleada de robos que sufrieron durante 2025 algunos municipios

La Guardia Civil, con especial atención en la recogida de aceitunas 2025/2026 en Toledo

La Guardia Civil, con especial atención en la recogida de aceitunas 2025/2026 en Toledo / Joan Revillas

Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

La Guardia Civil ya se encuentra vigilando de forma más intensificada la aceituna en toda la provincia de Toledo. Todo ello después de que diese comienzo la campaña de recogida 2025/2026 el pasado 1 de diciembre. Y la custodiarán con mayor atención hasta el 31 de marzo de este año, periodo en el que se concentra la mayor actividad agrícola de este sector.

Este operativo tiene como objetivo garantizar la seguridad en el entorno rural para, en especial, evitar el robo de aceituna y también la explotación laboral que se ha percibido en numerosas ocasiones.

También se intensifica el contacto directo con el agricultor

Paralelamente al plan de la Guardia Civil, también se ha aumentado la frecuencia y la intensidad del contacto directo con los agricultores, para fomentar la colaboración entre ambas partes. En el operativo participan las distintas unidades y especialidades de la Comandancia de Toledo, entre ellas los Equipos ROCA, especializados en la investigación y prevención de robos en explotaciones agrícolas; el Equipo PEGASO, que refuerza la vigilancia mediante el empleo de drones; la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC); el Subsector de Tráfico; el Destacamento de Fiscal y Fronteras; las patrullas de Seguridad Ciudadana; el Servicio de Protección de la Naturaleza; así como los especialistas de Policía Judicial e Información. Y con el apoyo del Escuadrón de Caballería y helicópteros.

Hasta ahora se han establecido 350 dispositivos operativos de vigilancia y se han realizado diez inspecciones conjuntas con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Las recomendaciones de seguridad de la Guardia Civil para evitar robos

Desde la institución recuerdan algunos consejos a tener en cuenta por los profesionales de este sector, para prevenir cualquier tipo de hurto:

  • Iniciar la recolección por las áreas más visibles, próximas a caminos o carreteras.
  • Evitar dejar aceituna recolectada, maquinaria o herramientas en el campo o zonas no vigiladas.
  • Mantener un control documentado de la maquinaria utilizada (marca, modelo, número de serie…).
  • Comunicar inmediatamente cualquier actividad sospechosa.

Oleada de robos en 2025 en el municipio de Mora (Toledo)

La localidad toledana de Mora fue una de las que más sufrió este tipo de robos durante el año pasado. Miles y miles de kilos de aceitunas fueron sustraídos. Fue tal la gravedad y frecuencia de los hechos delictivos que los propios agricultores se organizaron realizando patrullas nocturnas para evitar que continuaran.

Noticias relacionadas y más

Con la campaña de prevención y vigilancia que lleva (y llevará) a cabo la Guardia Civil, todas las partes esperan no tener que volver a lamentar un suceso de este tipo durante el año.

TEMAS

  1. Los madrileños seleccionados por Amancio Ortega para estudiar el bachillerato en Estados Unidos: 'Siento que vivo en una película
  2. Directo: Última hora del descarrilamiento del tren Madrid-Andalucía
  3. Dimite el alcalde de Morata de Tajuña tras ser procesado por un delito de prevaricación
  4. ¿Dónde nevará en Madrid este domingo? Estas son las zonas con más probabilidades de nieve
  5. Nieve en Madrid: estas son las zonas de la Comunidad con avisos durante el fin de semana
  6. El tren descarrilado en Adamuz iba “lleno de opositores”: “Nos ha dado un vuelco al corazón, nos ha salvado una hora de diferencia”
  7. Retrasos de una hora en por lo menos siete trenes de alta velocidad Madrid-Barcelona por una incidencia en los sistemas de electrificación
  8. Fotos y vídeos del accidente de tren de alta velocidad en Córdoba

Toledo presume de 40 años como Ciudad Patrimonio de la Humanidad con una gran campaña en FITUR

Toledo presume de 40 años como Ciudad Patrimonio de la Humanidad con una gran campaña en FITUR

Ayuso decreta tres días de luto oficial en Madrid por el accidente ferroviario de Adamuz

Ayuso decreta tres días de luto oficial en Madrid por el accidente ferroviario de Adamuz

Así es el plan anti-robo de aceitunas que ha activado la Guardia Civil en Toledo para la campaña de 2026

Así es el plan anti-robo de aceitunas que ha activado la Guardia Civil en Toledo para la campaña de 2026

Renfe refuerza esta semana la media distancia Madrid–Sevilla vía Extremadura por el accidente de Adamuz

Renfe refuerza esta semana la media distancia Madrid–Sevilla vía Extremadura por el accidente de Adamuz

Un agente de la Policía Nacional de Extranjería y Fronteras de Madrid, entre los fallecidos en el descarrilamiento de Adamuz

Un agente de la Policía Nacional de Extranjería y Fronteras de Madrid, entre los fallecidos en el descarrilamiento de Adamuz

La Paz y el Gregorio Marañón lideran la clasificación de hospitales con mejor reputación de España

La Paz y el Gregorio Marañón lideran la clasificación de hospitales con mejor reputación de España