Así es el plan anti-robo de aceitunas que ha activado la Guardia Civil en Toledo para la campaña de 2026

La Guardia Civil ya se encuentra vigilando de forma más intensificada la aceituna en toda la provincia de Toledo. Todo ello después de que diese comienzo la campaña de recogida 2025/2026 el pasado 1 de diciembre. Y la custodiarán con mayor atención hasta el 31 de marzo de este año, periodo en el que se concentra la mayor actividad agrícola de este sector.

Este operativo tiene como objetivo garantizar la seguridad en el entorno rural para, en especial, evitar el robo de aceituna y también la explotación laboral que se ha percibido en numerosas ocasiones.

También se intensifica el contacto directo con el agricultor

Paralelamente al plan de la Guardia Civil, también se ha aumentado la frecuencia y la intensidad del contacto directo con los agricultores, para fomentar la colaboración entre ambas partes. En el operativo participan las distintas unidades y especialidades de la Comandancia de Toledo, entre ellas los Equipos ROCA, especializados en la investigación y prevención de robos en explotaciones agrícolas; el Equipo PEGASO, que refuerza la vigilancia mediante el empleo de drones; la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC); el Subsector de Tráfico; el Destacamento de Fiscal y Fronteras; las patrullas de Seguridad Ciudadana; el Servicio de Protección de la Naturaleza; así como los especialistas de Policía Judicial e Información. Y con el apoyo del Escuadrón de Caballería y helicópteros.

Hasta ahora se han establecido 350 dispositivos operativos de vigilancia y se han realizado diez inspecciones conjuntas con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Las recomendaciones de seguridad de la Guardia Civil para evitar robos

Desde la institución recuerdan algunos consejos a tener en cuenta por los profesionales de este sector, para prevenir cualquier tipo de hurto:

Iniciar la recolección por las áreas más visibles, próximas a caminos o carreteras.

Evitar dejar aceituna recolectada, maquinaria o herramientas en el campo o zonas no vigiladas.

Mantener un control documentado de la maquinaria utilizada (marca, modelo, número de serie…).

Comunicar inmediatamente cualquier actividad sospechosa.

Oleada de robos en 2025 en el municipio de Mora (Toledo)

La localidad toledana de Mora fue una de las que más sufrió este tipo de robos durante el año pasado. Miles y miles de kilos de aceitunas fueron sustraídos. Fue tal la gravedad y frecuencia de los hechos delictivos que los propios agricultores se organizaron realizando patrullas nocturnas para evitar que continuaran.

Con la campaña de prevención y vigilancia que lleva (y llevará) a cabo la Guardia Civil, todas las partes esperan no tener que volver a lamentar un suceso de este tipo durante el año.