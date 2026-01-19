Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRÁGICO SUCESO

Una joven de 19 años y otro de 20 fallecen tras salirse de la carretera en Pepino (Toledo)

Los médicos de urgencias nada pudieron hacer por salvar la vida de los implicados a su llegada

Los servicios de emergencia nada pudieron hacer a su llegada / Europa Press

Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

Una chica de 19 años y un chico de 20 años fallecieron en la madrugada del pasado sábado tras salirse de una vía asfaltada y quedar atrapados en su vehículo en el municipio de Pepino (Toledo).

Según informó a la agencia EFE el 112, los servicios de emergencia recibieron un aviso pasadas las 4:40 horas del domingo, desde la carretera del canal bajo del Alberche, después de que el vehículo en el que circulaban ambos se saliera de la vía.

Los jóvenes, que eran los únicos tripulantes del coche, se quedaron atrapados en el vehículo, falleciendo al instante.

El 112 dio aviso a Policía Nacional, Guardia Civil y bomberos de Talavera de la Reina (Toledo), que recuperaron los cuerpos. A la zona se trasladaron también dos ambulancias y un médico de urgencias, que solo pudo certificar el fallecimiento de los jóvenes. Actualmente, como ha podido conocer EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, ambos cuerpos se encuentran en el tanatorio a la espera de que les sea realizada la autopsia correspondiente.

