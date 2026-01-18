José Manuel, tanatopractor de día y cantante de orquesta de noche: "El público de Toledo es el que más baila"

El mundo de las orquestas está más de moda que nunca. Gracias a la viralidad y el éxito indudable de la banda de Tenerife Nueva Línea, cada vez son más los que se interesan por este formato musical, pero lo cierto es que es una tradición muy especial para muchos. De hecho, originaria de Toledo, es la Orquesta Nuevo Versalles, una de las más importantes del país y que tiene grandes cantantes en el equipo, como José Manuel Iñigo.

Así es el exigente reto de formar parte de una gran orquesta

Para José Manuel Iñigo, cantante de la orquesta de Toledo Nuevo Versalles, el éxito reciente de otras bandas como Nueva Línea (incluso actuaron en los premios Army Awards 2026) es una gran noticia para su sector: "Es algo que se ha hecho viral porque se lo están currando mucho, saben hacer show y las veo muy bien". Aunque este producto ha contribuido a que el gran público disfrute de este tipo de música, lo cierto es que no es ninguna novedad con respecto a lo que su público conoce y disfruta: "La gente valora muchísimo a las orquestas y la música en directo, aunque parezca que no, ya se las aprecia mucho", explica el artista.

Lo cierto es que, aunque estemos acostumbrados a disfrutar de las orquestas en las verbenas de verano, su trabajo se extiende durante todo el año, con grandes resultados: "Se trabaja todo el año, ahora empezamos con los ensayos, hay prueba de vestuario, en marzo son las primeras fechas". De hecho, José Manuel nos confirma que vive únicamente del mundo del espectáculo, su gran pasión, gracias a su trabajo en Nuevo Versalles y en una empresa de eventos.

José Manuel tiene un gran nivel de exigencia sobre el escenario / IMAGEN CEDIDA

Trabajar en una orquesta es una experiencia muy exigente con jornadas de hasta 24 horas de trabajo. El conjunto toledano de Nuevo Versalles es uno de los más conocidos de España, lo que implica que tengan una larga gira de conciertos durante el año, en el que trabajan de noche y duermen, lo que pueden de día, mayormente en carretera. Además, están todas las disciplinas que realizan encima de un escenario.

A pesar de lo que muchos piensan, trabajar en una orquesta es lo más duro que hay. José Manuel Iñigo recuerda como otros cantantes más conocidos, como es el caso de Soraya Arnelas, les han acompañado en alguna actuación y reconocen lo complicado que es: "La orquesta es la batalla de un artista, es el examen final, si estás en una orquesta puedes estar en cualquier lado".

El enorme grupo de trabajo que forma toda la Orquesta Nuevo Versalles lo da todo y recibe un público entregado cada noche. José Manuel Iñigo, aunque reciben cariño y dedicación en todas las ciudades que visitan, tiene claro cuáles son las que dominan la pista: "A la gente le gusta bailar, en Toledo les gusta divertirse, es gente muy agradecida y que se lo quiere pasar bien, junto con Extremadura es el lugar en el que más se baila", opina el artista.

José Manuel Iñigo: el tanatopractor y cantante de orquesta que triunfa en Toledo

José Manuel Iñigo no ha conseguido ser un cantante de orquesta de éxito por casualidad. En declaraciones a El Periódico de España confirma que se entrena con intensidad además de que mide mucho su alimentación, a pesar de su gran ritmo de trabajo. Entrena tres veces a la semana en el gimnasio y cuida mucho su imagen, comprometido en dar lo mejor de él sobre el escenario.

A pesar de no haber tenido una vida fácil, ha encontrado en la música un lugar seguro en el que refugiarse de los problemas del día a día. "Lo que más me gusta es la música, me convierto en una persona más feliz y se me olvida todo", explica José Manuel.

La música es su gran pasión, pero no la única en su vida. Lo cierto es que es auxiliar de enfermería y que durante la pandemia decidió estudiar tanatoestética, una vertiente que le fascinó: "Soy una persona muy mística y siempre he sentido una gran conexión con la muerte, me gustó mucho todo lo que aprendí". Es consciente que el mundo del espectáculo no es para toda la vida y espera retomar su carrera en la medicina en un futuro, aunque tiene claro que no hay nada como la vida sobre un escenario.