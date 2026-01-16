Toledo mejora sus servicios y la atención a los vecinos con la incorporación de cinco nuevos vehículos

Toledo va a mejorar la atención para todos sus ciudadanos. Los servicios toledanos van a experimentar un lavado de imagen gracias a la incorporación de los nuevos vehículos de la última tecnología, de diferentes tipos y funciones. A partir de ahora, las reparaciones se van a solucionar de una forma más eficiente, cómoda y segura para todos.

Así son los nuevos vehículos para los servicios de Toledo

Según ha confirmado el Ayuntamiento de Toledo, el objetivo de estos nuevos vehículos que llegan a los servicios de la ciudad es mejorar la atención a los ciudadanos y las condiciones de trabajo del personal. Se trata de un camión portacontenedores; un camión destinado al transporte de vallas y tres furgonetas, dos para usos generales y una específica para el servicio de fontanería, equipada con un depósito interior y una pequeña cuba, para atender reparaciones y averías (como la tubería rota del Puente de San Martín) que no están cubiertas por la empresa concesionaria Tagus.

Los cinco nuevos vehículos permitirán mejorar de forma directa distintos servicios. Por ejemplo, el camión portacontenedores que se ha incorporado será “fundamental, especialmente para el servicio de obras”. Por otro lado, el nuevo camión destinado al transporte de vallas “facilitará la logística de los numerosos actos que se celebran en la ciudad”. No es un secreto que es una ciudad con una agenda repleta de eventos, como prueba la programación del Teatro Rojas para la primavera.

Los nuevos vehículos municipales de Toledo, de diferente tipología y función, facilitarán las reparaciones / Ayuntamiento de Toledo

La dotación se completa con tres furgonetas, dos para usos generales y una específica para el servicio de fontanería, equipada con un depósito interior y una pequeña cuba, destinado para las reparaciones que no están cubiertas por la empresa concesionaria Tagus”.

Para el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, los nuevos vehículos de servicios "van a fortalecer y mejorar los servicios que prestamos, garantizando un mejor servicio a los ciudadanos y mejores condiciones de trabajo para los empleados municipales”. Además, ha querido agradecer el trabajo de todos los trabajadores municipales y, especialmente, de quienes desarrollan su labor en estos talleres, como es carpintería, albañilería, electricidad, fontanería y el conjunto de servicios municipales, “que están siempre a disposición de la ciudad, mañana, tarde y noche, incluso fuera de su jornada laboral”.

Las próximas incorporaciones que llegarán a los servicios de Toledo

Además de estos cinco vehículos, muy útiles para mejorar los servicios de Toledo, van a llegar otras incorporaciones, necesarios para la vida de los ciudadanos. De cara al presupuesto de 2026, el alcalde ha avanzado nuevas inversiones, entre las que destaca la adquisición de una mini retroexcavadora, “fundamental para pequeñas actuaciones y reparaciones que se realizan con medios municipales”.

También va a llegar la brigada de actuación rápida de reparación, que se apoyará en empresas concesionarias y servirá como refuerzo a los trabajos que ya se realizan desde el Ayuntamiento, y que estará operativa a lo largo del año. Actualmente, el parque móvil municipal del Ayuntamiento de Toledo, sin contar Policía Local, Bomberos y Protección Civil, está compuesto por un total de 68 vehículos.