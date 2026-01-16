Toledo se prepara para recibir fuertes lluvias y tormentas: esta es la previsión de la AEMET para el fin de semana

Las lluvias han llegado a España en los últimos días y parece que aún van a quedarse unos días más. Esto también sucede en Toledo, donde el fin de semana estará marcado por la inestabilidad meteorológica, empezando desde hoy, viernes. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé un temporal nuboso con lluvia desde la madrugada de hoy que se prolongará por, al menos, dos días más.

Ante esta situación, se recomienda seguir la evolución de la previsión meteorológica y permanecer atentos a las actualizaciones oficiales. El desarrollo del episodio dependerá de cómo evolucionen las condiciones atmosféricas, que se mantendrán variables durante todo el fin de semana.

Tormentas y lluvias durante dos días consecutivos

El fenómeno meteorológico adverso que más va a marcar las próximas jornadas serán las tormentas. Tormentas que traerán con ella precipitaciones constantes durante viernes y sábado. Se espera que, según los datos de la AEMET, las lluvias se prolonguen desde la madrugada de hoy, viernes, hasta la tarde de mañana, sábado.

Imagen de archivo de joven protegiéndose de la lluvia y el viento. / María José López - Europa Press

Durante estos dos días la probabilidad de precipitación es mayor del 80%, siendo casi una obligación quedarse en casa o, si se quiere salir, llevar siempre un paraguas a mano. Esta tendencia puede tener dos momentos de tregua, en las que las precipitaciones dejarán de asediar a la capital.

Uno de esos episodios tiene lugar desde las 12:00 horas hasta as 18:00 horas del día de hoy. Se esperan que las nubes cubran el cielo toledano, pero las probabilidades de lluvia se rebajan al 25%. El segundo momento de respiro ya será a partir de las 18:00 horas del sábado, donde parece que las tormentas irán desapareciendo, reduciendo además las probabilidades de lluvia hasta el 20%.

El domingo será el mejor día del fin de semana

Una vez pasado el bache que supondrán tanto el viernes como el sábado, la meteorología dará por fin un respiro en el último día de la semana. Para el domingo es espera un día nublado durante la madrugada pero que dará paso al sol a partir de las 12:00 del mediodía. Además, las precipitaciones abandonarán la ciudad, reduciéndose las probabilidades de lluvia hasta el 10%.

Eso sí, el inicio de la semana que viene estará marcado de nuevo por las nubes. Por ahora, las probabilidades de lluvia para el lunes son muy bajas, pero el sol se volverá a esconder y tardará unos días en volver a salir.

Las temperaturas también vivirán momentos de inestabilidad

Además de las tormentas y los chubascos, habrá que tener un ojo puesto en los termómetros, que vivirán descensos y ascensos durante el fin de semana. Para hoy, viernes, la temperatura mínima alcanzará los 6º C, mientras que la máxima rebasará los diez grados centígrados.

Panorámica de la ciudad de Toledo / Europapress

Sin embargo, el sábado se vivirán descensos en ambas métricas, colocándose la mínima en 2º C y la máxima ya será menor a esos diez grados (9º C). El domingo vivirá también un fenómeno algo particular. La mínima seguirá descendiendo, llegando a los 0º C, mientras que la máxima volverá a colocarse por encima de los diez grados centígrados, 11º C en este caso.