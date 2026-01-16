Toledo, la candidata de Castilla-La Mancha para acoger la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

En el próximo mes de febrero el Consejo de Ministros elegirá a la ciudad que acogerá la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), y el Gobierno de Castilla-La Mancha ha postulado a Toledo para que sea la ciudad escogida.

Esta candidatura fue presentada por el ejecutivo regional antes de que acabara 2025, y el plazo para presentar las ciudades candidatas concluye el 17 de enero, según han confirmado fuentes de la Consejería de Sanidad a la agencia Europa Press.

"Ámbito muy potente y experiencia recabada"

En el documento presentado, la comunidad de Castilla-La Mancha destaca la importancia que el Gobierno de Emiliano García-Page otorga a la salud pública, un ámbito "muy potente" en la región. Además, también han apuntado hacia la experiencia que tiene en este ámbito tanto la región como la ciudad, en situaciones de gravedad como un gran brote de legionela que se dio en 2015, o la pandemia de la COVID-19.

No solo eso; también se tiene en cuenta la situación geográfica de Toledo, que al ubicarse en el centro de España favorece a todos, y con cercanía a Madrid por si se tuvieran que trasladar funcionarios o diferente personal (solo media hora en tren). Lo que todavía se desconoce es la ubicación que la agencia ocuparía dentro de la ciudad de Toledo.

Así será el proceso de selección

El 17 de enero concluye el plazo para presentar las candidaturas y, una vez finalizado, la comisión elaborará un dictamen en base a los informes recibidos, para hacer así una evaluación de todas las propuestas. El dictamen será elevado primero a la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico y, posteriormente, al Consejo de Ministros, que adoptará la decisión final en torno al mes de febrero.

La Agencia Estatal de Salud Pública, que se creó con la COVID-19, tiene el objetivo de reforzar la vigilancia en salud pública, evaluación y comunicación de riesgos y crisis sanitarias.

Entre algunos de los principales criterios que se valorarán para elegir la ubicación son:

Adecuación del inmueble a las necesidades de la futura agencia.

a las necesidades de la futura agencia. Disponibilidad inmediata .

. Capacidad para acoger una plantilla que alcanzará los 300 empleados.

Y es que según el informe la agencia ocupará un total de 4.000 metros cuadrados, con salas de reuniones, áreas técnicas, salón de actos, y una gran dotación tecnológica avanzada.