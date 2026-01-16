'Decorado', la película de animación con sello toledano que luchará por el Goya: "Ya estoy viviendo un sueño"

El 28 de febrero se celebrará en Barcelona la 40ª edición de los Premios Goya. Allí estará representando a la ciudad de Toledo Julián Lominchar, que ha sido el supervisor de la animación 2D de la película Decorado, nominada como la mejor película de animación. Competirá con otras cuatro películas para llevarse el Goya: Bella, El tesoro de Barracuda, Norbert y Olivia y el terremoto invisible.

De 45 años de edad, Julián Lominchar es natural de Corral de Almaguer, un municipio de 5.280 habitantes ubicado a unos 90 kilómetros del centro de Toledo. Para él, esta nominación significa "alegría y orgullo de haber trabajado en esta película. Sobre todo por todas las personas que han colaborado en ella, que han sido más de 300". Aunque admite que se olían esta nominación, ya que desde que saltó a la gran pantalla el 24 de octubre no han cesado los premios:

Fue reconocida en el prestigioso festival ' Fantastic Fest ', en Austin.

', en Austin. Ganadora en la categoría de animación en los 'Premios Forqué'

Premio 'Días de cine' a mejor largo de animación

Y al que tampoco pilla por sorpresa estar en una cita grande del cine es al propio Julián, que ya atesora varios premios Goya... y nominado a un Óscar:

Nocturna, una aventura mágica: ganadora a mejor película de animación en los Goya de 2008.

Chico y rita: ganadora a mejor película de animación en los Goya de 2011. Esta también fue nominada a los premios Óscar en la misma categoría.

'Decorado', una película con trama para jóvenes y adultos / CEDIDA

'Decorado', visto desde dentro por uno de sus creadores

No es tarea sencilla realizar una película de este calibre. De hecho, el toledano nos cuenta que han tardado "unos cinco años", que suele ser la media en este tipo de películas: "Desde que se empieza con el guion y a desarrollar la idea del director es año y medio aproximadamente, otro año para la parte de animática, y otros dos años de producción". En esta película en concreto han trabajado unas 300 personas y el presupuesto medio que, "varía según la productora, está entre cuatro y seis millones de euros".

Para él, lo más especial de este largometraje es "que los dibujos están hechos a mano y no con el ordenador, esto ya es especial y le da mucho empaque. El público suele pensar que por ser animado es infantil, pero en este caso la trama es para jóvenes y adultos. Además, trata sobre muchos problemas de la vida que tenemos en nuestro día a día y el que vea la película se va a sentir muy identificado".

Y dentro del mundo de la animación, para este experto su película favorita siempre ha sido Pinocho, que "es de 1940 y por la narrativa que tiene, personajes, animación... parece imposible que sea de hace tantos años", y el país que destaca en el sector de animación para él es Francia, "por toda la calidad con la que trabajan, lo miman mucho todo".

Lejos de anhelar ganar otro Goya, Julián nos cuenta que "ya estoy viviendo un sueño dedicándome a esto, que es lo que me apasiona", y es que nos explica que este sector es "muy inestable, se van cayendo muchas personas". Un área que también se ha visto influenciado con la llegada masiva de la inteligencia artificial, pero para el toledano esta herramienta "debe ser siempre un complemento, tiene y puede ayudar, pero siempre bajo la supervisión humana", concluye.