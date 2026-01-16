Del mundo de Strangers Things al de Minecraft: así recrea este toledano la ciudad gracias a la IA

Toledo se ha transformado en un escenario donde lo imposible cobra vida. Calles del Casco Histórico convertidas en una de las dimensiones de Minecraft, en el Mundo del Revés de Stranger Things o donde cobran vida las leyendas que envuelven a la capital toledana. Estas son algunas de las imágenes que circulan por las redes sociales y que tienen un nombre propio detrás: Jose Trabado Herrero, creador audiovisual y experto en marketing digital afincado en la ciudad.

Aunque hoy sus vídeos acumulan miles de visualizaciones, el origen de este proyecto es más personal. "Empecé casi como un juego, con mis hijos, y también para mis clases que a veces imparto en la UCLM", explica Trabado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que lleva más de dos años y medio formándose y trabajando con Inteligencia Artificial. Natural de Carranque y residente en Toledo desde hace 14 años, confiesa que la ciudad fue siempre el eje central de sus creaciones. “Me encanta Toledo. Creo que tenemos un decorado cinematográfico natural increíble", confiesa.

CEO de la agencia de marketing digital y producción audiovisual 'Shanmi Media', Trabado compagina su trabajo en la agencia con la docencia, impartiendo cursos de marketing digital e Inteligencia Artificial en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha e instituciones públicas y privadas. Fue precisamente en ese contexto educativo cuando surgieron sus primeras recreaciones visuales: “Empecé haciendo el antiguo acueducto que pasaba por Toledo y luego algunas leyendas, como la Cueva de Hércules. Me gustaba contárselas a mis hijos y pensé que podía ser una buena forma de aprender jugando”, recuerda.

¿Cómo recrea cada vídeo?: Una media de una semana de trabajo

Lejos de lo que pueda parecer, el proceso creativo es complejo y meticuloso. Cada video le lleva a Jose en torno a una semana de trabajo y combina numerosas herramientas de Inteligencia Artificial. “No utilizo una sola IA, utilizo muchas. Trabajo con generadores de imagen y vídeo, herramientas para música y voces… al final puedes estar usando 15 o 20 inteligencias artificiales distintas". La clave, señala, está en la preparación previa: "Entreno una IA para cada vídeo, para que el estilo sea homogéneo y no cambien los personajes ni la estética”.

Su última "obra", de momento, ha sido la recreación de Toledo como uno de los mundos de Minecraft, una idea que nació en casa. "Fue mi hijo el que me dijo 'papá, ¿cómo sería Toledo en Minecraft?' A partir de ahí imaginamos las escenas, hicimos un guion y lo convertimos en imágenes". Para Trabado, la IA no sustituye a la creatividad humana: "La IA hace lo que tú le pides, el video final es lo que tú ya te has imaginado antes. De hecho, antes del video hago los vision board muy concretos para tener todos los detalles".

Unas creaciones que acumulan miles de visitas en sus perfiles de Instagram y Tik Tok para presentar a Toledo en todos los universos sin querer obtener nada a cambio. "Es un hobby que además comparto con mis hijos para pasar tiempo juntos y que se diviertan", afirma. Entre sus próximos videos, seguirá recreando leyendas toledanas además de traer a la ciudad personajes y películas icónicas del cine: "me imagino los coches del 'Regreso al futuro' por las calles de Toledo".

Así, este toledano demuestra que la tecnología puede ser una herramienta para redescubrir el patrimonio desde una mirada diferente: "Tenemos un escenario que es la leche. Siempre he dicho y siempre lo diré que si los americanos tuvieran lo que nosotros tenemos aquí harían muchas virguerías y contarían un montón de historias".