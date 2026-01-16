CON ONE DIRECTION
El día que Harry Styles llegó a un pueblo toledano: el hotel donde se alojó y la actividad que le sorprendió
Antes de su concierto en Madrid, Harry Styles y One Direction eligieron Toledo para una escapada, disfrutando de actividades al aire libre y alojándose en un impresionante hotel
Harry Styles ha vuelto por la puerta grande. El cantante británico ha anunciado el que será su cuarto álbum en solitario 'Kiss All The Time. Disco, Occasionally' y saldrá el próximo 6 de marzo. Aunque se trata de uno de los cantantes más seguidos y escuchados alrededor del mundo, lo cierto es que hace unos años escogió Toledo para una visita turística de lo más completa y que muy pocos recuerdan.
Así fue el día que Harry Styles visitó Toledo
Corría el año 2013 cuando Harry Styles quiso conocer a fondo Toledo. En esa época, el cantante todavía formaba parte del exitoso grupo One Direction y de hecho fue con sus compañeros de banda, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, con los que recorrió la ciudad. Estaban en España por su actuación en el Palacio Vistalegre de Madrid, un concierto parte de su 'Take me home' tour, que muchas personas todavía recuerdan.
Antes de esa exitosa noche en Madrid, todos los componentes de One Direction hicieron noche en Toledo, buscando algo de tranquilidad. Se quedaron en el antiguo Hotel Hilton, que un año después, 2014, pasó a estar gestionado por el Grupo Hotusa, del que forma parte Eurostars Hoteles y ahora recibe el nombre de Hotel Eurostars Palacio Buenavista.
Fue un jueves y, acompañados de su equipo de seguridad, optaron por un plan diferente, pero muy interesante, para conocer la localidad. En Los Yébenes, se trasladaron a la finca Dehesa Boyal, donde Harry Styles y sus compañeros pudieron disfrutar de las actividades que les prepararon los monitores de la empresa toledana Anticiclón, dedicados a planes que combinan los deportes y la aventura. Además, practicaron tirolina o montaron en quad, para aprovechar al máximo su estancia.
Harry Styles es un enamorado de España
Desde que comenzó su exitosa carrera en solitario, Harry Styles ha sido un turista más por España, demostrando que es un país que le gusta. Además de que nuestro país es un lugar que nunca falta en sus diferentes giras de conciertos, también se ha quedado en diferentes ciudades sin trabajo de por medio.
Una de sus visitas más recientes fue en el verano de 2024, cuando Harry Styles fue uno de los espectadores del festival Kalorama en Madrid (29 de agosto de 2024. Junto a amigos, intentó, sin éxito, pasar desapercibido con gorro y pañuelo mientras disfrutaba de conciertos.
En el pasado 2025, los seguidores del cantante compartieron en redes sociales que le habían visto dando paseos por Madrid. Estuvo caminando como un turista más en algunos de los puntos más conocidos de la capital, como el Palacio Real, la Catedral de la Almudena o el Parque del Retiro. Habrá que esperar para comprobar si con su nuevo álbum se anima a recordar su última visita a Toledo.
- Fuenlabrada supera los 100 euros por persona en servicios sociales, a la cabeza en la región
- Los vecinos de Toledo se vuelcan con la churrería Catalino tras su cierre provisional: 'No sabíamos que teníamos tanto cariño
- El inicio de las demoliciones de la Operación Campamento levanta un nuevo muro entre Madrid y el Gobierno
- La Comunidad de Madrid declara la Cuesta de Moyano Bien de Interés Cultural Inmaterial
- Huir a Madrid con el duelo a cuestas: 'Decidimos dejar a nuestro hijo en su tumba, quedarnos en Venezuela era poner en riesgo al otro
- Revienta una tubería de aguas fecales en los juzgados de Plaza de Castilla y los funcionarios denuncian el mal estado de las oficinas
- Una gran retrospectiva del Dalí más psicoanalítico, en el 2026 del Thyssen junto a los maestros flamencos o a Carmen Laffón
- Las últimas chabolas de Ventas esperan el desalojo: 'Nos felicitaron la Navidad y nos dijeron que teníamos un mes para irnos