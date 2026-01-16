La historia del toledano que empezó en el cine siendo "una cosa de amigos" y ahora está cerca de ganar un Goya

Todo comenzó como un hobby hace más de 25 años, y ahora está cerca de ganar un Goya como productor. Alberto Torres, toledano de 46 años, es el productor y responsable de la banda sonora de Una cabeza en la pared, que está nominado el 28 de febrero en Barcelona a los premios Goya en la categoría de mejor cortometraje de ficción. Representará a Toledo al igual que Julián Lominchar, que fue el supervisor de la animación 2D de Decorado, nominada a mejor película de animación.

Ya ganó un Goya con Mama en 2022 a mejor cortometraje documental, pero realmente esta es para él su primera nominación, ya que, como él mismo explica, "se nomina a productor y director", y Alberto aquí es lo primero. Junto con su equipo, cuando se enteraron de la nominación, "empezamos a dar botes, es una alegría muy grande siempre", y para el productor la clave del éxito de este cortometraje es "que tiene muchos ingredientes, ya ha sido reconocido en varios festivales, y es un corto que invita a dialogar, a interpretar... unido a una factura cinematográfica muy importante. Mezcla tradición y modernidad".

Todo nace en Guadamur, a 16 kilómetros de Toledo

Aunque vive en Madrid, su familia tiene una casa en Guadamur, una pequeña localidad de Toledo con 1.800 habitantes que es donde él se evade del frenetismo madrileño "y sus tentaciones" para crear cine. Y del bueno.

En este caso, en Una cabeza en la pared, el toledano nos cuenta que "han trabajado en ella unas 150 personas" y lo más difícil para él de conseguir en el cine en general es... "el dinero. Escribir un guión es tiempo, pero es solo un papel y lápiz, en cambio materializarlo al cine es mucho dinero".

Su vínculo con el cine empezó siendo una cosa "entre amigos"

"Yo me dedico al cine a pesar de ser de Castilla-La Mancha", es la frase que recalca Alberto Torres. Hizo la selectividad en 1997 y, por aquel entonces, no había ningún tipo de formación audiovisual en la región, lo cual complicaba más si cabe la formación. "Había que salir sí o sí de la comunidad, aunque ahora las cosas ya han cambiado algo", matiza.

Completó el grado profesional de piano en el conservatorio de Toledo y se fue a Madrid a estudiar la carrera de Periodismo en la Complutense. Sin saberlo, aquí empezaría todo.

Nos cuenta que el edificio del grado de Periodismo comparte salas y plan de estudio con comunicación audiovisual, y "había una videoteca en un momento en el que no había casi ni internet y esa sala era un total privilegio. Nos saltábamos clases para estar allí. A veces veíamos hasta tres películas en un día", confiesa entre risas.

Explica que tuvo la suerte de juntarse con un grupo muy cinéfilo, y con ellos empezó a crear bandas de música como hobby. Y después empezarían con los cortos. Con el segundo de ellos, El amor dura 27 planos, es con el que dieron ese 'boom' tan necesario en el mundo del cine. Este corto, de apenas cinco minutos de duración que lanzaron en 2009, explica las fases que pasa una pareja de enamorados, desde que se aman hasta que, poco a poco, la relación se va desgastando y termina. "Se hizo muy viral porque todos hemos pasado por ahí y el público se sintió muy identificado con el corto", afirma.

Este corto fue el punto de despegue para Alberto, que pensó "wow, se me da bien", y desde entonces comenzó a cambiar el trabajo de tener una banda al de composición de estudio. Ahora, 17 años más tarde de ese viral corto, está muy cerca de hacerse con su primer Goya como productor. Competirá para ello con Ángulo muerto, De sucre, El cuento de una noche de verano y Sexo a los 70.