Cortes de agua en Toledo este lunes 19 de enero: estas calles estarán sin suministro entre las 09:00 y las 15:00 horas

Durante la mañana del lunes 19 de enero, entre las 9:00 y las 15:00 horas, el barrio de La Olivilla de Toledo sufrirá un corte del suministro de agua con motivo de los trabajos de mejora en la red general de abastecimiento de la capital.

Las calles que se verán afectadas a lo largo de dicha jornada serán el Callejón del Ángel, la Carretera de Navalpino y la urbanización Olivar de los Pozos. Durante este periodo, los vecinos de las zonas afectadas no podrán contar con el suministro de agua, por lo que se recomienda tomar las precauciones necesarias. En total, el Ayuntamiento de Toledo calcula que hay 158 abonados al servicio en esta zona.

Estos trabajos consistirán en la instalación de una válvula de seccionamiento y de un caudalímetro del sector. Instrumentos indispensables para la gestión y control de la red de tuberías, permitiendo asilar tramos, atender labores de mantenimiento y/o avería o gestionar sectorizaciones, entre otras funciones.

La red de abastecimiento de Toledo, un total de 429 kilómetros de tuberías

Este trabajo forma parte del plan integral de gestión del sistema de saneamiento, aprobados en 2024 por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo y que requiere una inversión de 7.462.948 euros. El coste de estos trabajos los asumirá la agrupación formada por la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA (FACSA) y ADC Infraestructuras y Sistemas SL (ADC), que esperan que los 6 millones de inversión sean cubiertos por la subvención de la Secretaría del Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica. Mientras que la parte no subvencionada será financiada dentro de la partida de inversiones que acoge el contrato que mantiene TAGUS con el Ayuntamiento de Toledo.

El conjunto de tareas enmarcadas dentro del plan, como las realizadas el pasado mes de junio en la calle Arenal o en julio en la Avenida Portugal, se espera que finalicen el próximo 30 de junio de 2026.

Las instalaciones que conforman el sistema de abastecimiento de agua potable a la ciudad de Toledo se pueden dividir en los siguientes grupos: fuentes de suministro, estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), depósitos o reimpulsiones, la red de aducción y distribución y el sistema de telemandro. Esta red se compone de un total de 429 kilómetros de tuberías, entre las que se encuentran tanto conducciones de gran diámetro que comunican las instalaciones del sistema, como la red de distribución propiamente dicha, con tuberías menores que llevan el agua a las viviendas.