El campo de Toledo, en pie de guerra por el acuerdo UE-Mercosur: "Son productos sin los mismos controles de calidad"

Toledo será escenario de una de las movilizaciones más importantes del año para los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha. Han convocado una manifestación con la que buscan mostrar su rechazo al acuerdo de la Unión Europea con Mercosur.

El presidente de ASAJA Castilla-La Mancha, José María Fresneda, espera que participen todos los que se sientan perjudicados por este acuerdo. Los tractores y profesionales de la agricultura y ganadería recorrerán algunas de las zonas más importantes de la ciudad para reclamar una solución.

¿Por qué los agricultores y ganaderos están en contra del acuerdo de Mercosur y la Unión Europea?

Los agricultores y ganaderos de Toledo y Castilla-La Mancha se manifiestan en contra del acuerdo de Mercosur y la Unión Europea. De forma resumida, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay han negociado con la UE para reducir aranceles al comercio y que puedan acceder al mercado europeo con más facilidades.

Blanca Corroto, presidenta de ASAJA Toledo, nos explica todos los perjuicios que puede traer este acuerdo: "No hay reciprocidad, nosotros para producir, tanto ganadería como agricultura, cualquier sector, tenemos una normativa muy exigente para producir con calidad". Además, afirma que a esos países no les cuesta tanto producir como en Europa, la normativa no es tan exigente ni en materia sanitaria, medioambiental o en costes salariales.

Desde ASAJA Toledo, su presidenta deja claro que están a favor de una normativa que regule las relaciones comerciales, pero siempre que sea con las mismas normas del juego para todos: "Tienen que competir en la misma liga que competimos nosotros". También recuerda que: "En Europa, los alimentos que producimos son de una calidad excepcional y que puede comer cualquier persona", motivo por el que hay que cuidarlos más de la cuenta.

Los problemas que puede traer el acuerdo de Mercosur y la Unión Europea

Lo que quieren dejar claro desde ASAJA Toledo es que los exámenes de calidad que tienen los productos de Europa no tienen nada que ver con los de estos países del Mercosur. Blanca Corroto explica que: "En la carne de vacuno, que en la provincia de Toledo somos muy buenos productores y líderes, producimos y sabemos hacerlo my bien, ahora, en cambio, va a entrar carne hormonada, productos alterados que ya no se ven en nuestro país. Por ejemplo, Brasil ya ha dicho que no va a hacer ningún control".

En ASAJA Toledo ven este acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur como una deslealtad: "Al sector primario no se nos valora como un sector estratégico como somos, somos una moneda de cambio". Además, Blanca Corroto ha querido avisar de uno de los grandes riesgos de esta negociación: "Lo peor que le puede pasar un país es quedarse sin soberanía alimentaria", lo que puede ocurrir si no se cuida y protege la producción nacional.

Para Blanca Corroto, es una prioridad cuidar la alimentación y fijarnos en el etiquetado y procedencia de lo que comemos. Los controles y calidad de los productos de España y de Europa no tienen nada que ver con la de otros países: "Hay que valorar más lo que se produce en España, a la larga los productos de terceros países puede ser un perjuicio para la salud".

Cómo y cuándo será la manifestación de agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha

La manifestación con la que agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha recorrerán Toledo para mostrar su rechazo al acuerdo de la Unión Europea con Mercosur será muy pronto. Concretamente, ocurrirá el próximo jueves 29 de enero por las zonas más concurridas de la ciudad. Ha sido convocada por ASAJA y UPA.

La manifestación comenzará desde el Recinto Ferial de La Peraleda, donde los tractores deben estar preparados a las 10:00 horas. En ese momento, saldrán hacia la rotonda de Alfonso VI, en el edificio Toletvum, conocido por ser la ubicación de la Escuela de Arquitectura de Toledo de la UCLM.

Los tractores y profesionales de la agricultura y ganadería de Toledo irán a las 11:00 desde la Plaza de Toros hacia la Plaza de Zocodover, el punto más turístico de la ciudad. Pasarán por ese céntrico lugar y subirán al Casco Histórico, aunque no pararán en la plaza.

Desde ASAJA Toledo, esperan que muchos vecinos se acerquen a la manifestación y conozcan de primera mano como les puede influir este acuerdo: "Hay que concienciar a la gente, que entren estos productos sin controles nos repercute, la sociedad tiene que entender lo peligroso que es esto".