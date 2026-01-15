EN LA CATEDRAL
La visita de Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, a Toledo en 1963: así fue su paso por la ciudad
La hermana de Constantino de Grecia y tía de Felipe VI, la princesa Irene, dedicó gran parte de su vida a causas sociales, especialmente desde su fundación Mundo en Armonía
La princesa Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, ha fallecido este jueves en Madrid a los 83 años. En un comunicado, los reyes y la reina Sofía han dado a conocer el fallecimiento: "Sus majestades los Reyes y su majestad la reina Doña Sofía lamentan comunicar el fallecimiento de su alteza real la princesa Irene de Grecia a las 11:40 de hoy en el Palacio de la Zarzuela de Madrid".
Hermana menor de Constantino de Grecia (fallecido en 2023) y de la reina Sofía, Irene de Grecia —tía de Felipe VI— nació en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) el 11 de mayo de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, y dedicó gran parte de su vida causas sociales, principalmente desde la Fundación Mundo en Armonía, que presidió desde 1986 hasta 2024.
Los reyes griegos y su hija visitaron Toledo en 1963
No fue hasta 1984 cuando se instaló definitivamente en nuestro país, donde vivió en el palacio de La Zarzuela. Aunque la relación con España viene de mucho atrás, incluso antes de que su hermana fuera reina consorte. En 1963, Toledo recibió una visita muy especial: los monarcas griegos, Pablo y Federica junto a su hija, de Irene de Grecia, miembros de una de las familias reales más importantes de Europa.
Su paso por la ciudad imperial quedó recogido en crónicas y fotografías de la época, como la que acompaña a esta noticia de Europa Press, que muestran una Toledo muy distinta a la actual, pero ya entonces convertida en uno de los grandes escaparates del patrimonio histórico español.
Aquella jornada, 6 de diciembre de 1963, dejó una estampa que en el día de su fallecimiento es histórica: una Toledo mucho más tranquila que la actual, con menos turistas de los que hoy visitan la ciudad, pero en la que ya se podría apreciar su valor monumental.
- Fuenlabrada supera los 100 euros por persona en servicios sociales, a la cabeza en la región
- Los vecinos de Toledo se vuelcan con la churrería Catalino tras su cierre provisional: 'No sabíamos que teníamos tanto cariño
- BTS actuará en Madrid en 2026: fechas y cómo comprar entradas para los conciertos de la banda de K-Pop en el Metropolitano
- La Librería Hojablanca, del Casco Histórico de Toledo, echa el cierre... pero solo durante un mes
- Las últimas chabolas de Ventas esperan el desalojo: 'Nos felicitaron la Navidad y nos dijeron que teníamos un mes para irnos
- El inicio de las demoliciones de la Operación Campamento levanta nuevo un muro entre Madrid y el Gobierno
- Madrid establecerá fecha de caducidad para algunas leyes y revisará todas cada cuatro años
- Revienta una tubería de aguas fecales en los juzgados de Plaza de Castilla y los funcionarios denuncian el mal estado de las oficinas