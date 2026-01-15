¿Has visto espuma en el río Tajo a su paso por Toledo? Así explican los expertos su aparición

En tan solo quince días que llevamos de año, el río Tajo ha vuelto a mostrar un fenómeno que se repite desde hace años: la presencia de espumas blancas a su paso por Toledo. Las imágenes, que llaman la atención de los vecinos cada vez que aparecen, se ha convertido en motivo de preocupación y también de debate sobre el estado del río. El pasado 1 de enero se detectó el primer episodio del año y, apenas dos semanas después, ayer 14 de enero, volvió a verse este manto blanco en el río a su paso por la capital.

Desde el punto de vista científico, la aparición de estas espumas no es casual ni puntual. La Cátedra del Tajo ha analizado en profundidad la presencia de espumas en el río y su relación con la contaminación con las aguas, mientras que descarta otras razones asociadas a la temperatura.

El informe exhaustivo publicado en 2024 advierte que, en los episodios en los que se detecta espuma en el Tajo a su paso por Toledo, las concentraciones de determinados parámetros químicos —como el amonio y los fosfatos— son significativamente más altas que en el resto de las mediciones. Unos niveles que se encuentran por encima de los valores de referencia establecidos por la legislación española en gran parte del tiempo analizado.

¿Por qué se producen estas espumas en el río Tajo?

Esta investigación de a Cátedra del Tajo UCLM-Soliss, basada en un análisis cualitativo y cuantitativo de los datos registrados, analiza la situación de los caudales circulantes y los vertidos autorizados en el tramo entre la desembocadura del río Jarama en el río Tajo a su paso por la capital toledana. Según el estudio, en el 83% de los días con espuma las concentraciones de amonio y fosfato eran muy altas, y en el 96% de estos días esos parámetros superaron el límite de buen estado ambiental. Esta correlación sugiere, según los investigadores, que la presencia de espumas está estrechamente vinculada a episodios de contaminación que elevan esos valores por encima de los niveles esperados.

Este fenómeno se viene dando desde hace muchos años, esta imagen data de octubre de 2017 / Twitter: @rioTajoVIVO

En cuanto a su procedencia, el estudio determina que cerca del 92,2% de los vertidos autorizados con carga orgánica significativa en el tramo del Tajo hasta Toledo provienen del afluente Jarama, que recoge aguas de múltiples depuradoras y sistemas de drenaje urbano antes de confluir con el Tajo en Aranjuez. Mientras que también existen fuentes intermedias entre su desembocadura y Toledo que incrementan los niveles de fosfatos y otros indicadores químicos asociados a la generación de espumas.

Los científicos subrayan en su informe que la presencia de espuma no es simplemente una cuestión estética: es un síntoma de que el río no alcanza un buen estado ecológico, como exige la normativa ambiental. Aunque los episodios de espuma no implican necesariamente un “riesgo inmediato” para la salud, sí reflejan que las aguas del Tajo contienen cantidades de nutrientes y sustancias que exceden con frecuencia los límites permitidos, algo preocupante en términos de calidad del agua y salud del ecosistema acuático.

La repetición de estos episodios apenas días después del primero del año vuelve a poner el foco sobre la necesidad de mejorar la calidad del agua del Tajo y de abordar de forma integral las fuentes de contaminación que reclama la comunidad científica. Una situación presente en el debate político tanto por la actuación de las administraciones en la gestión del mantenimiento del río como por las actuaciones que se llevan a cabo desde el Ayuntamiento de Toledo para el control de vertidos.