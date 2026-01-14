Consulta la programación del Teatro de Rojas (Toledo) para la primavera y la fecha para adquirir abonos y entradas

La ciudad de Toledo volverá a disfrutar en esta primavera de teatro, danza y música gracias a una nueva temporada del Teatro de Rojas, que arrancará el próximo 8 de febrero.

Su amplia programación contará con más de 40 espectáculos, en lo que estará incluido lo más destacado del panorama escénico nacional y una nueva edición de 'Patio arriba', que conmemorará los 450 años del Mesón de la Fruta.

¿Cuándo se pueden adquirir los abonos para el Teatro de Rojas?

Los abonos estarán disponibles en las taquillas del teatro del 16 al 23 de enero, y las entradas individuales se podrán comprar desde el 24 de enero. Estas fechas se han confirmado en una rueda de prensa a la que han asistido la concejala de cultura, Ana Pérez, junto al concejal de Educación, Daniel Morcillo y el director del teatro, Francisco Plaza.

La programación al completo