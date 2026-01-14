ARRANCA EL 8 DE FEBRERO
Consulta la programación del Teatro de Rojas (Toledo) para la primavera y la fecha para adquirir abonos y entradas
Los toledanos volverán a disfrutar de un programa de lo más completo
La ciudad de Toledo volverá a disfrutar en esta primavera de teatro, danza y música gracias a una nueva temporada del Teatro de Rojas, que arrancará el próximo 8 de febrero.
Su amplia programación contará con más de 40 espectáculos, en lo que estará incluido lo más destacado del panorama escénico nacional y una nueva edición de 'Patio arriba', que conmemorará los 450 años del Mesón de la Fruta.
¿Cuándo se pueden adquirir los abonos para el Teatro de Rojas?
Los abonos estarán disponibles en las taquillas del teatro del 16 al 23 de enero, y las entradas individuales se podrán comprar desde el 24 de enero. Estas fechas se han confirmado en una rueda de prensa a la que han asistido la concejala de cultura, Ana Pérez, junto al concejal de Educación, Daniel Morcillo y el director del teatro, Francisco Plaza.
La programación al completo
- Ciclo de Teatro Contemporáneo: arrancará el 14 de febrero con Jesuralem, seguido por obras como Nevenka (4 de marzo), Camino a la Meca (15 de marzo), Canadá (20 de marzo), American Buffalo (11 de abril), Música para Hitler (16 y 17 de abril), Carmen, nada de nadie (24 de abril), Las amistades peligrosas (8 de mayo), Gool (14 de mayo) y La vida extraordinaria (23 de mayo).
- Teatro y danza: Ábrete Sésamo, Alí Babá y los 40 ladrones (15 de febrero), El abrazo (14 de marzo), Sustrai (28 de marzo), Alicia en el país de las maravillas (12 de abril), A la Gloria con Gloria Fuertes (10 de mayo) y Harry Potter Sinfónico (24 de mayo).
- Más espectáculos fuera de ciclo: debutará con ballet clásico Giselle (8 de febrero) y continuará con grandes nombres como Charo López y Luis Santana en Verso a Verso (27 de febrero), Mujeres Catedrales (7 de marzo), Tarzán. El Musical (8 de marzo), Sonrisas y Lágrimas. El Musical (3 de abril) o Essentia de Ana Alcaide (10 de abril). La temporada cerrará con el Festival Internacional de Magia ‘Toledo Ilusión 2026’ del 28 al 31 de mayo, y se puede consultar toda la programación al completo desde este enlance.
